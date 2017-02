Lana Del Rey: Diese mysteriösen Plakate sorgen für Spekulationen

Lana Del Rey, Königin der schwermütigen Balladen, hat im September 2015 ihr letztes Album ‚Honeymoon‘ veröffentlicht. Nun gibt es Spekulationen um neues Material.

Derzeit sorgen nämlich frisch plakatierte Poster rund um Los Angeles für Gerüchte, die 31-jährige Sängerin könnte sich mit neuem Material zurückmelden. Auf einer beliebten Fan-Seite wurden Fotos gezeigt, auf denen Plakate zu sehen waren mit dem Titel „Lana Del Rey – Young And In Love, Coming soon“. Gemutmaßt wird nun, dass es sich um die Ankündigung für einen Werbeclip, eine neue Single oder um letzteres, verbunden mit einem neuen Kurzfilm, handeln könnte.

Lana Del Rey – Young And In Love coming soon pic.twitter.com/b2NoAu11zd

— Lana Del Rey Crew (@LanaDReyCrew) 17. Februar 2017