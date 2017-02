Best Dress of the day (450): Elizabeth Hurley auf dem roten Teppich

Sonntag, 19. Februar 2017, 14:39 Uhr

Schauspielerin Elizabeth Hurley zeigte sich anlässlich einer Gala am Freitag in einer edlen Spitzenrobe auf dem roten Teppich in Los Angeles.

Foto: Adriana M. Barraza

Elizabeth Hurley in Monique Lhuillier

Die 51-Jährige erschien in einer extravaganten Kreation der Modedesignerin Monique Lhuillier. Das wadenlange Bleistiftkleid überzeugter mit filigraner Spitze in Pink und sanftem Rosa. Eine trendy Farbzusammenstellung, die bereits frühlingshafte Stimmung verbreitet. Hingucker war ein transparenter Einsatz am Dekolleté und der hochgeschlossene, enge Schnitt, der dem Look eine damenhafte und elegante Note verlieh.

Liz kombinierte ihr hübsches Dress mit einer schimmernden, orangefarbenen Clutch und schicken High Heels in Gold. Ihr Haar trug die schöne „The Royals“-Darstellerin zu edlen Wellen frisiert und wählte ein dezentes und frisches Makeup.

Uns konnte Liz mit ihrem Styling zweifelsfrei überzeugen und wir küren sie somit zu unserem Fashionliebling des Tages! (HA)