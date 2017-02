Jana Pallaske gibt Masturbationskurs: "Es muss klimpern beim Pimpern!"

Sonntag, 19. Februar 2017, 11:38 Uhr

Wer möchte hier nicht Mäuschen spielen? Collien Ulmen-Fernandes, Emily Cox und Pheline Roggan besuchen einen Masturbationskurs bei Jana Pallaske.

Foto: Ralf Succo/WENN.com

Völlig losgelöst unterhalten sich die vier Freundinnen über ihr Untenrum und begutachten das auch in aller Ruhe gegenseitig. Besonders auffällig ist die von Jana, da deren Vagina von vielen Intimpiercings geschmückt wird. Jana Pallaske trocken: „Muss klimpern beim Pimpern!“ Nun, das deutsche Promis soooooo freizügig sind, ist wohl eher unwahrscheinlich. Stimmt! Die Ladies und der Masturbationskurs sind in der Serie ‚jerks‘ zu sehen, die nach ihrem Online-Start nun auch auf ProSieben zu sehen ist.

Collien Ulmen-Fernandes, Emily Cox und Pheline Roggan besuchen einen Masturbationskurs bei Jana Pallaske (links). Foto: ProSieben/Andre Kowalski

Die neue ProSieben-Serie „Jerks“ kennt keine Tabus – und läuft ab sofort immer dienstags, um 23:15 Uhr. Die tabulose Mini-Serie erzählt von der Freundschaft zwischen Christian Ulmen und Fahri Yardim und fokussiert sich dabei voll und ganz auf ihr gemeinsames Scheitern. Das Duo lässt keine Peinlichkeit aus, eckt unverhältnismäßig an und stößt an moralische Grenzen. „Jerks“ zeigt die Momente im Leben der beiden Schauspieler in denen normalerweise die Kamera aus ist – und über die man sonst nicht spricht!