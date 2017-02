Lana Del Rey: Das ist die neue Single "Love"

Sonntag, 19. Februar 2017, 10:50 Uhr

Lana Del Rey hat einen neuen Song veröffentlicht. Die Sängerin hat den Song bereits seit wenigen Tagen mit einer kryptischen Plakat-Aktion in Los Angeles angekündigt. Am Freitag (17. Februar) war es nun soweit und der Titel erschien auf ‚iTunes‘ und ‚Google Play‘.

Ein neues Album steht auch an, allerdings kann sich Del Rey damit noch Zeit lassen, wie sie kürzlich gegenüber ‚NME‘ verriet: „Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, was ich mit dem Album machen werde. Mein Label Interscope ist da sehr flexibel und offen, das meine Platten jederzeit rauskommen können, daher habe ich nicht so einen Druck. Ich bin einfach glücklich, dass ich Musik machen kann, hinter der ich stehe. Das ist genug für mich.“ Zuvor erklärte sie laut ‚Rolling Stone‘, dass sie dieses Album für ihre Fans gemacht habe: „Ich habe meine ersten vier Alben für mich gemacht, aber dieses hier ist für meine Fans.“

Im September 2015 hatte die Königin des musikalischen Schwermuts ihr letztes Album ‚Honeymoon‘ veröffentlicht. Im letzten Jahr hielt sie sich aus dem Showbiz raus, außer einer vermeintlichen Ankündigung, dass sie gern die ‚Guns ‚N Roses‘ auf ihrer Tour unterstützt hätte. Sie war aber immerhin auf der Single ‚Stargirl Interlude‘ vonÜberflieger The Weeknd zu Gast.

Mehr zu Lana Del Rey: Jetzt packt ihr Ex aus