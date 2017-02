Madonna zeigt ein Video ihrer singenden Zwillinge

Sonntag, 19. Februar 2017, 19:47 Uhr

Vor etwa einer Woche bestätigte Superstar Madonna die Adoption der Zwillingsschwestern Estere und Stelle aus dem südafrikanischen Land Malawi. Nun teilte die 58-Jährige ein Video der beiden süßen Mädels, das sie gemeinsam singend in ihrem Wohnzimmer zeigt.

Foto: Instagram

In gestreiften Schlafanzügen performen die vierjährigen Gesangstalente den Song „Twinkle, Twinkle, Little Star“ auf der Couch, während im Hintergrund Klavier dazu gespielt wird. Über 72.000 „Gefällt mir“-Angaben hat der kurze Clip bereits bekommen. „So süß!“, schrieben Madonnas Fans als Kommentar zu ihrem Video. Die Sängerin betitelte den Clip mit „Eine kleine Nachtmusik“, und scheint sichtlich stolz und glücklich zu sein, dass der Adoptionsprozess nun abgeschlossen ist.

„Ich bin überglücklich, dass sie nun ein Teil unserer Familie sind“, schrieb die Queen of Pop vergangene Woche auf Instagram, als sie die erfolgreiche Adoption verkündete. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das sie Hand in Hand mit den Mädchen zeigt. Außerdem schrieb sie über das Heim, in dem sie die Zwillinge kennen lernte: „Es gibt 650 Waisen im „Home of Hope“, in dem Estere und Stelle 4 Jahre lang gelebt haben.“ Es ist derselbe Ort, an dem Madonna 2006 auch auf ihren Adoptivsohn David Banda Mwale (11) traf. (HA)