Selena Gomez und The Weeknd schon verlobt?

Sonntag, 19. Februar 2017, 11:20 Uhr

Selena Gomez und The Weeknd sollen sich Gerüchten zufolge verlobt haben. Das wäre ein schwerer Schock für die Ex des Rappers, Bella Hadid: Erst turtelt er öffentlich mit seiner neuen Freundin, dann kommt heraus, das er sie vermutlich länger mit der Sängerin betrogen hat und nun das.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Mehrere US-Medien berichteten von einem angeblichen Hochzeitsvorhaben der beiden. So soll es sogar ein Paar-Shooting mit der ‚Vogue‘ geben. Ein „Insider“ verriet allerdings gegenüber der Website ‚Hollywoodlife‘: „So viele Menschen lieben es, bei Beziehungen zwischen Promis die Vorspul-Taste zu drücken und sprechen schnell darüber, dass sie sich verloben, aber das wird bei Selena Gomez und The Weeknd so schnell nicht passieren. Sie sind im Moment in der totalen Honeymoon-Phase, aber sie sind noch nicht bereit für echte Flitterwochen!“ Einer der üblichen nichtssagenden Allerweltskommentare …

Die Liebe der Stars (die beide übrigens nur 1,65m klein sind) ist noch recht frisch, seit wenigen Monaten sind die beiden ein Paar. Die hübsche Brünette scheute trotzdem keine Kosten und Mühen, um ihrem Liebsten zuletzt eine unvergessliche Geburtstagsparty zu organisieren.

Stolze 28.000 Euro soll sie umgerechnet für die Luxus-Feier ausgegeben haben. Der Star hat zwar erst am Donnerstag (16. Februar) Geburtstag, doch mit der Überraschungsparty wollten ihn seine Freunde schon jetzt hoch leben lassen. Unter den prominenten Gästen in der hippen Location ‚Dave & Buster’s‘ in Hollywood waren unter anderem The Weeknds gute Kumpel French Montana, Big Sean und 2 Chainz.