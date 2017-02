Sehr geil: Anne Hathaway spielt Godzilla-Monster

Montag, 20. Februar 2017, 11:18 Uhr

Die Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway (34) spielt in ihrem neuen Kinofilm „Colossal“ eine Art Godzilla-Monster. Der erste Trailer zur Action-Komödie ist da und macht bereits Lust auf mehr.

Foto: Youtube

Kaiju-Filme wie „Godzilla“ und „King Kong“ sind Klassiker, die schon etliche Remakes durchlebten. Jetzt kommt der erste Versuch in die Kinos, einen solchen Film als Komödie zu inszenieren – was für solchen Trash ja auch passend ist. „Colossal“ ist das Werk des bis dato relativ unbekannten spanischen Regisseurs Nacho Vigalondo. In den Hauptrollen sind die Hollywood-Stars Anne Hathaway, Dan Stevens (34) und Jason Sudeikis (41).

In „Colossal“ geht es um eine junge Frau, die ihre Leben nicht im Griff hat. Sie ist seit einem Jahr arbeitslos, ihr Freund macht Schluss, sie hat keine Kohle und muss deswegen zurück in ihre Heimatstadt ziehen. Nach einer durchzechten Nacht, wacht sie auf und ein enormes Kaiju-Monster sorgt für Schrecken und natürlich reichlich Zerstörung in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Bald bemerkt sie, dass ihre Bewegungen und die des Monsters synchron sind und auf eine seltsame Art miteinander verbunden.

Der Trailer ist schon mal superlustig und verspricht jede Menge schwarzen Humor. In den USA kommt der Film am 7. April in die Kinos. Ob es einen Deutschland-Start für die Independent-Komödie geben wird, ist noch nicht bekannt. (LK)