Britney Spears diesmal mit entblößter Brust

Montag, 20. Februar 2017, 15:25 Uhr

Ist es ihrem neuen Lover, Tänzer Sam Asghari (22) geschuldet oder warum zeigt die ewige „Pop-Prinzessin“ Britney Spears (35) derzeit so gerne viel Haut auf Instagram? So oder so – ihre Fans werden sich darüber vermutlich nicht beklagen.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Am Sonntag postete die Sängerin jedenfalls erneut einen freizügigen Schnappschuss zu deren Verzückung. Darauf präsentiert sie sich mit verführerischem Blick und oben ohne (nur mit Kreuz-Kette), wobei ein Arm ihre Brüste bedeckt.

Auf dem Foto wirkt die 35-Jährige dann auch um einiges jünger, als noch bei ihrem Auftritt (mit neuem Freund) bei der Pre-Grammy-Party von Musikmogul Clive Davis (84) vor einer Woche. Aber glücklicherweise lässt sich da in den sozialen Netzwerken ja auch ein wenig tricksen.

Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) am 19. Feb 2017 um 13:53 Uhr

Ihr sexy Bild kommt dann auch just einen Tag nach der Premiere des ‚Lifetime’-Biopic ‚Britney Ever After’, von dem sich Miss Spears ausdrücklich distanziert hatte. Und geht man nach den Kommentaren im Internet, scheint das wohl eine gute Idee gewesen zu sein, denn der Film kam bei den Fans offensichtlich gar nicht gut an. Sogar Promis wie US-Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (39) verkündeten ihre Enttäuschung darüber mehrfach ganz offen auf Twitter…(CS)