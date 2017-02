Daniel Radcliffe war früher eine Frau!

Montag, 20. Februar 2017, 12:58 Uhr

„Harry Potter-“Star Daniel Radcliffe (27) war anscheinend in seinen früheren Leben eine Frau. Das ist zumindest die These des britischen TV-Host Grahman Norton (53). Der packte in seiner Show mehrere Bilder aus, auf denen man weibliche Doppelgänger des jungen Schauspielers von vor hundert Jahren sieht.

Kann man wiedergeboren werden? Vielleicht und wenn ja, wüsste Daniel Radcliffe jetzt schon, wer er in seinen früheren Leben war. Er war einmal ein junger Soldat und zwei Mal eine Frau. Die Fans der Briten entdeckten die antiken Bilder von Menschen in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, die wie eine Kopie des Zauberschülers aussehen. Daniel nahm das Ganze mit jeder Menge Humor. „Ich sehe vielen alten Frauen ähnlich. Es sind fast nie Männer oder Jungs. Das sind alle meine früheren Leben. In den meisten war ich eine leicht deprimierte Lady.“

Ebenfalls zu Gast auf dem Sofa des TV-Hosts war der Rapper Tinie Tempah (28). Der freute sich riesig, einen ganzen „Harry Potter“-Tag zu erleben. „Ich muss euch sagen, das ist der beste Tag meines Lebens. Ihr werdet es nicht glauben, aber habe heute Morgen Ralph Fiennes in einem Restaurant gesehen. Das heißt, ich habe streng genommen, Harry Potter und Voldemort am selben Tag gesehen. Besser geht es nicht!“ (LK)