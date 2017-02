Ist Paris Hilton in den hier frisch verliebt?

Montag, 20. Februar 2017, 12:33 Uhr

Paris Hilton und Chris Zylka sind angeblich ein Paar. Die 36-Jährige und der ‚The Leftovers‘-Darsteller teilten auf Twitter am Sonntag (19. Februar) ein paar süße Schnappschüsse.

Angewidert gucken – das hat sie von Victoria Beckham gelernt. Foto:

Guillermo Proano/WENN.com

Die Geschäftsfrau betitelte ihn sogar als ihren „Valentin“. Auf den drei Bildern kuscheln sich die beiden aneinander und Paris schrieb jeweils eine Nachricht darunter: „Mein Valentin.“, „Das beste Gefühl ist es, wenn dich jemand anschaut, als ob du magisch wärst…“ sowie „Leben. Lieben. Glitzern.“ Ein Insider verriet gegenüber ‚E! News‘: „Sie mögen sich wirklich. Sie lassen es langsam angehen.“

Ein Beitrag geteilt von Paris Hilton (@parishilton) am 19. Feb 2017 um 20:07 Uhr

Es ist auch nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen zu sehen waren. Ein Video, das die Hotelerbin auf Snapchat postete und das auch später auf Fanseiten veröffentlicht wurde, zeigt das angebliche Paar, wie es sich leidenschaftlich küsst, nachdem Chris der berühmten Blondine in New York einen Kuchen für ihren 36. Geburtstag überreicht hatte.

Ein Beitrag geteilt von Paris Hilton (@parishilton) am 19. Feb 2017 um 13:34 Uhr

Vor kurzem hatte Paris ja noch gemeint: „Ich liebe es, Single zu sein. Zuvor konnte ich nie alleine sein. Ich brauchte immer einen Freund. Jetzt fühle ich mich unabhängig und ich bin glücklich. Ich brauche niemanden, um mein Glück zu validieren.“ In einem Interview mit ‚Harper‘ s Bazaar‘ erklärte der Star, der sich im April 2016 von Thomas Gross trennte: „Ich bin so beschäftigt mit meiner Arbeit, dass ich keine Zeit für eine Beziehung oder für mich selbst habe. Ich würde es lieben, eines Tages jemanden zu finden, dem ich so vertrauen könnte, dass ich eine Familie mit ihm haben würde, aber ich weiß es nicht. In meinem Beruf ist es sehr schwer, das zu erreichen.“