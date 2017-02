Rihanna: Im Herbst ist es endlich soweit!

Montag, 20. Februar 2017, 18:28 Uhr

Rihanna wird ihre neue Beauty-Marke ‚Fenty Beauty‘ diesen Herbst herausbringen. Die 29-jährige Sängerin (‚We Found Love‘) arbeitet schon länger an der Kreation ihres eigenen Beauty-Imperiums und ist schon „super aufgeregt“, ihr neuestes Projekt auf den Markt zu bringen.

Die Produkte werden in verschiedenen ‚Sephora‘-Shops in Europa, Australien und Amerika erhältlich sein. Auf seinem Instagram-Account teilte das Label ein Video, in dem die ‚Work‘-Hitmacherin ihr neuestes Baby ankündigt: „Wie ihr vielleicht schon gehört habt, arbeite ich zur Zeit an der Kreation einer neuen Beauty-Linie, ‚Fenty Beauty‚. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr endlich seht, woran ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Ich bin super aufgeregt.“

Ein Beitrag geteilt von Fenty Beauty by Rihanna (@fentybeautycosmetics) am 18. Feb 2017 um 9:48 Uhr

Das erste Produkt, das von dem neuen Kosmetik-Unternehmen auf den Markt kommen soll, ist holographische Lippenfarbe. Außerdem werden noch Make-up-Profis und Mitarbeiter für das internationale Label eingestellt. Via Instagram rührte die Firma die Werbetrommel: „Die Suche ist eröffnet. Weltweit Make-up-Artists für ‚Fenty Beauty‘ von Rihanna gesucht.“ Da dürften die Bewerbungen nur so ins Haus fliegen…