Bachelor: Leonard Freier gelangweilt vom Neuen

Dienstag, 21. Februar 2017, 17:29 Uhr

Leonard Freier hält den neuen Bachelor Sebastian Pannek für „zu ruhig und zurückhaltend“. Noch vor einem Jahr konnten wir dem 32-jährigen Schönen mit dem sanften Silberblick dabei zusehen, wie er fleißig Rosen und Küsse an seine Verehrerinnen vor laufender Kamera verteilte.

Doch in dieser Staffel geht alles etwas ruhiger zu. Das findet auch Leonard, der dem 30-Jährigen RTL-Bachelor unterstellt, viel zu schüchtern zu sein. So sagte er über seinen Nachfolger im Interview mit ‚Promiflash‘: „Er ist noch zu ruhig und zu zurückhaltend. Er muss ein bisschen mehr aus sich rauskommen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, die Mädels richtig kennenzulernen.“

Auch Kandidatin Viola Kraus, die diese Woche bei der ‚Miss Germany‘-Wahl scheiterte, war sichtlich enttäuscht von ihrem Einzel-Date mit dem attraktiven Junggesellen. Besonders in letzter Zeit wurde die Münchnerin oft mit einem anderen Mann an ihrer Seite gesehen: Könnte ‚Mister Germany‘ Dominik Bruntner den Kampf um ihr Herz gegen Sebastian gewonnen haben?

Foto: RTL

Laut Vorgänger Leonard könnte das besonders an seiner ruhigen Art liegen, die den aktuellen Kandidatinnen nicht gerade innewohnt. Denn die sorgen für viel mehr Stimmung, als in Leonards Staffel vor einem Jahr, wie der Berliner feststellt: „Hier ist echt ordentlich was los. Die arme Kattia wird ja richtig gehatet. Tina hat da ordentlich losgelegt und Inci war ebenfalls nicht ohne. Da gab’s ordentlich Feuer und das ist natürlich unterhaltsam. Ich muss sagen, diese Staffel ist echt aufregend. Nicht weil Sebastian aufregend ist, sondern weil die Frauen aufregend sind. Da ist ja eine Menge Zickenkrieg.“





Und so geht es am Mittwochabend ab 20.15 Uhr weiter: In Miami sind noch zwölf Damen im Rennen, um das Herz des Bachelors zu erobern. Sebastian: „Heute wird es ein tolles Date geben mit Silvana und Sabrina. Sie werden mit dem Helikopter eingeflogen und im Anschluss gibt es noch ein Abendessen“. Doch für eine der Beiden wird der Ausflug nach Key Biscayne aufgrund ihrer Flugangst zur Zerreißprobe – sie macht einen Rückzieher: „Das ist mir kein Mann wert, sorry!“ Bedeutet das auch ihren endgültigen Abflug aus der Villa?

