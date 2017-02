Gina-Lisa Lohfink mit Florian Wess und Cathy Lugner beim Opernball

Dienstag, 21. Februar 2017, 19:16 Uhr

Der österreichische Unternehmen Richard Lugner lockt auch in diesem Jahr – mehr oder weniger – Prominente auf den Ball. Die Schauspielerin Goldie Hawn ist sogar schon aus den USA angereist.

Gina-Lisa Lohfink and Florian Wess Anfang des Monats beim Semper Opernball in Dresden. Foto: Jens Kalaene

Aus dem australischen Dschungel auf den Wiener Opernball: Das Model und It-Girl Gina-Lisa Lohfink (30) und It-Boy Florian Wess (36) werden am Donnerstag bei Österreichs noblem Staatsball erwartet. Die Teilnahme der beiden gab ihr Manager am Dienstag bekannt. „Wir werden ordentlich Gas geben“, hieß es. Die beiden, die im Januar bei der RTLPritschenlager-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei waren, wollen neben den „Botox-Boys“ – Vater und Onkel von Wess – noch einen brisanten Gast in die Loge einladen: Cathy Lugner.

Cathy Lugner vergnügt sich mit Schönheits-Doktor Werner Mang beim 44. Deutscher Filmball in München. Foto: Starpress/WENN.com

Die 27-Jährige ließ sich bekanntlich erst vor kurzem schlagzeilenträchtig vom Unternehmer Richard Lugner (84) scheiden, der als Opernball-Urgestein mit bezahlten Stargästen bekannt ist.

Der Baumeister zeigte sich unterdessen zufrieden. Sein diesjähriger Gast, die US-Schauspielerin Goldie Hawn (71), ist bereits in Wien gelandet. „Sie ist sehr nett, super, absolut pflegeleicht“, sagte Lugner. Am morgigen Mittwoch will sich Hawn jedenfalls auf einer Pressekonferenz in Lugners Einkaufszentrum den Medien stellen und danach Autogramme schreiben.

In der Staatsoper in Wien laufen derweil die Umbauarbeiten für den Opernball – wo sonst im Parkett Hunderte Stühle installiert sind, wird in der Nacht zum Freitag getanzt. (dpa/KT)