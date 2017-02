"Han Solo": Drehstart für neue „A Star Wars Story“

Dienstag, 21. Februar 2017, 19:05 Uhr

Der Millennium Falke setzt zum nächsten Höhenflug an: Am 20. Februar fiel in den berühmten Pinewood Studios in London die erste Klappe zu einer neuen „A Star Wars Story“ rund um den Lieblingsschmuggler des Universums, Han Solo, und seinen treuen Begleiter, den Wookiee Chewbacca.

v.l.n.r.: Woody Harrelson, Regisseur Christopher Miller, Phoebe Waller-Bridge, Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Regisseur Phil Lord, Joonas Suotamo (als Chewbacca) sowie Donald Glover. Foto: Disney

Der Film wird zeitlich vor „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ spielen und einen Blick in die abenteuerliche Vergangenheit der zwei beliebtesten Helden der Galaxis werfen. Regie bei dieser neuen „A Star Wars Story“ führen Phil Lord und Christopher Miller, die einen beeindruckenden Cast vor der Kamera versammeln: Alden Ehrenreich als Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover als Lando Calrissian, Thandie Newton und Phoebe Waller-Bridge sowie Joonas Sutamo als Chewbacca.

„Es gibt nichts Schöneres als mit solch kreativen und einzigartigen Menschen aus aller Welt zusammen zu kommen, um gemeinsam Kunst entstehen zu lassen“, beschreiben Phil Lord und Christopher Miller die Arbeit mit Cast und Crew und ergänzen: „Wir sind sehr bewegt und glücklich.“

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Lawrence und Jon Kasdan. Produziert wird der neue Film von Kathleen Kennedy, Allison Shearmur und Simon Emanuel, Co-Produzenten sind Kiri Hart, Susan Towner und Will Allegra. Als ausführende Produzenten zeichnen Lawrence Kasdan und Jason McGatlin verantwortlich.

Die bisher noch unbetitelte Han-Solo-Star-Wars-Story-Film startet am 24. Mai 2018 in den deutschen Kinos.