Jerks: Christian Ulmen bringt hier Sidos Pornoheft zurück

Dienstag, 21. Februar 2017, 16:49 Uhr

Knapp vier Wochen trieben sie ihre Späße exklusiv im Netz beim Streamingdienst Maxdome. Jetzt dürfen Christian Ulmen und Fahri Yardim mit ihrer Comedy „Jerks“ auch ins TV – ProSieben zeigt die Serie.

Lassen keine Peinlichkeit aus, ecken unverhältnismäßig an und stoßen an moralische Grenzen: die Freunde Christian Ulmen (r.) und Fahri Yardim (l.) … Foto: maxdome/ ProSieben/ Andre Kowalski

Seit einem Monat toben sich Schauspieler und Komiker Christian Ulmen (41) und sein bester Kumpel Fahri Yardim (36) mit ihrer neuen Serie „Jerks“ – gerne auch mal unter der Gürtelinie – beim Streamingdienst Maxdome aus. Mittlerweile stehen dort acht der zehn produzierten Folgen online zur Verfügung. Am kommenden Donnerstag legt Maxdome Episode neun und zehn nach. Dann ist online erst einmal Schluss mit der Serie.

Das Neue an dem Format ist aber: Am heutigen Dienstag (23.15 Uhr) haben Ulmen und Yardim mit „Jerks“ auch Premiere im guten alten Fernsehen. Zuvor teasen sie ihre Serie ab 22.15 Uhr noch bei „Circus Halligalli“ mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an. Der Privatsender ProSieben, gemeinsam mit Maxdome unter dem Dach des ProSiebenSat.1-Konzerns, zeigt nun immer im Wochenrhythmus die Ulkserie um das lustige Duo. Offen bleibt jedoch, wie viele Menschen auf Maxdome überhaupt die vorliegende Staffel gesehen haben und ob neue Folgen fürs Netz produziert werden.

Christian Ulmen bringt Sido mit einem Pornoheft in Erklärungsnot! Foto: obs/ProSieben/maxdome/André KoKowalski“

Man nenne keine Nutzerzahlen, sagte eine Sprecherin des Streamingdiensts auf Anfrage. Die Konkurrenz wie Netflix oder Amazon Prime Video tue dies ja auch nicht. Auch die Frage, ob „Jerks“ (auf deutsch so etwas wie: „Trottel“) in Fortsetzung gehe, könne noch nicht beantwortet werden, denn das sei unter anderem auch von der Entwicklung im frei empfangbaren Fernsehen abhängig. Online first – aber noch nicht einzig und allein entscheidend.

Die von Ulmen konzipierte Comedy, die auf einem dänischen Format basiert, ist die erste eigenproduzierte Serie eines in Deutschland ansässigen Streaminganbieters. „Maxdome hat als einziger den Mut aufgebracht, ein solches Format umzusetzen und Geschichten zu erzählen, die man eigentlich weder erzählen noch hören möchte und bei denen man trotzdem nicht wegschauen kann“, sagte Ulmen im Januar der Deutschen Presse-Agentur. „Maxdome hat den Mut zum Unfall.“

Die mit Gaststars wie Nora Tschirner, Karsten Speck, Jana Pallaske oder SPD-Politiker Christopher Lauer gespickte Comedy ist charmant und witzig, auch wenn sie nicht den Geschmacksnerv aller Zuschauer treffen dürfte. Ulmen und Yardim, die sich nach eigenen Angaben als Kinder in einem Judo-Kurs in Hamburg kennengelernt haben, spielen ihre Freundschaft glaubwürdig und mit einer großen Portion Improvisation.

Auch Ulmens Ehefrau Collien Ulmen-Fernandes (35) hat eine wiederkehrende Rolle in der Serie – allerdings als seine Ex-Frau. „Ich wollte mir ein Paralleluniversum schaffen, in dem alles genau so ist, wie ich es mir erträume“, witzelte Ulmen. Der hatte nicht nur die Idee zur Serie, sondern führt auch Regie. Der Entertainer hat schon früh die Vorzüge des Internets erkannt und zeigte bereits 2008 Comedy-Clips auf der Seite www.ulmen.tv.

Auch inhaltlich ist „Jerks“ kein Neuland für Ulmen, schließlich spielte er schon häufig den liebenswerten, aber doch peinlichen Außenseiter. „Die Situationen ergeben sich eher aus der Not des Alltags.“ Oder wie es sein Kollege Yardim, der auch an der Seite von Til Schweiger im Hamburger „Tatort“ zu sehen ist, ausdrückte: „Wenn man ehrlich ist, ist das Leben eine Unverschämtheit.“

Zu sehen gibt es dann solche Sachen wie das hier: In „jerks.“ findet Christian Sidos Maskenpornoheft auf der Bahnhofstoilette. Dessen Freundin Emily glaubt ihm nicht und zwingt ihn deshalb das spezielle Pornoheft gemeinsam mit ihr bei Sido zu Hause vorbeizubringen. Sidos Frau Charlotte ist außer sich und macht dem Rapper schwere Vorwuerfe: „Ist das dein Ernst? Wir haben so lange darueber gesprochen. Du warst Jahre in der Therapie. Und dann das jetzt?“ (dpa)