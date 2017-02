Lindsay Lohan: “Ich würde sogar das Drehbuch schreiben“

Dienstag, 21. Februar 2017, 15:50 Uhr

Lindsay Lohan will das Skript für das Sequel von ‚Girls Club – Vorsicht bissig!‚ schreiben. Die Schauspielerin ist schon länger hinter einer Fortsetzung des Kult-Films her, bis jetzt allerdings ohne Erfolg.

In der ‚Good Morning Britain‘-Show am Dienstag (21. Februar) gestand die 30-Jährige, dass sie sonst auch selbst die Dinge in die Hand nehmen würde: „Neulich bin ich zu ‚SNL‘ [‚Saturday Night Live‘] gegangen und habe Lorne Michaels regelrecht belästigt. Ich meinte: ‚Wir müssen es machen. Ich plane es, wenn Tina Fey zu beschäftigt ist. Es ist ein toller Film. Es ist ein Kult-Film.“ Für die Fortsetzung der Teenie-Komödie ziehe der Rotschopf sogar in Erwägung, das Skript selbst zu schreiben. Die Darstellerin würde schließlich alles dafür geben, um das Projekt zu realisieren.

„Ich würde es liebend gerne drehen und den alten Cast zusammenbringen. Es würde sehr viel Spaß mit uns allen machen“, erklärte Lindsay. Am liebsten würde der ‚Freaky Friday‘-Star sowieso seine eigenen Filme machen: „Ich möchte niemandem eine Antwort schuldig sein, mich einfach nur fokussieren, fokussiert bleiben und mich mit guten Menschen umgeben.“