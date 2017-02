Prinzessin Diana: Deshalb trug sie fast nie einen Hut!

Dienstag, 21. Februar 2017, 22:40 Uhr

Prinzessin Diana wollte nie einen Hut tragen, damit sie den Menschen näher war. Die allseits beliebte Sympathieträgerin, die tragischerweise 1997 bei einem Autounfall in Paris verstarb, war für ihren exzellenten Modegeschmack bekannt.

Prinzessin Diana 1996 in Pakistan. Foto: Anwar Hussein/ WENN

Bei der Auswahl ihrer Garderobe ließ sich die Britin jedoch nie reinreden. Eleri Lynn, die die Ausstellung ‚Diana: Her Fashion Story‘ im Kensington Palace in London leitet, berichtet gegenüber der ‚Vogue‘: „Sie hat oft das selbe fröhliche Kleid mit Blumenmustern für Krankenhausbesuche getragen… Sie hat es ihr Pflege-Kleid genannt. Ihr werdet feststellen, dass sie keine Handschuhe trägt. Damit hat sie gegen ein royales Protokoll verstoßen, weil sie gerne die Hände der Leute hält und Hautkontakt hat. Der originale Entwurf hat einen Hut beinhaltet, aber sie hat keinen getragen, weil sie meinte: ‚Du kannst damit kein Kind in den Arm nehmen.'“

Dies ist ein erneutes Beispiel für die unkonventionelle Art der herzlichen Engländerin, die sich gerne über das höfische Protokoll hinwegsetzte. Die Fashion-Ausstellung lädt interessierte Fans der Königin der Herzen ab Freitag (24. Februar) dazu ein, auf den modischen Spuren der Prinzessin zu wandeln – „von den züchtigen, romantischen Outfits ihrer ersten öffentlichen Auftritte bis hin zum Glamour, der Eleganz und dem Selbstbewusstsein ihres späteren Lebens.“