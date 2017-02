Best Dress of the Day (451): Emily Ratajkowski ganz in Weiß

Mittwoch, 22. Februar 2017, 21:40 Uhr

Bei einem Fashionevent am Dienstag in Mailand zog Topmodel und Schauspielerin Emily Ratajkowski mit ihrem eleganten Look alle Blicke auf sich.

Die 25-Jährige erschien ganz in Weiß. Ein Trend, der jedes Frühjahr bei den prominenten Damen sehr beliebt ist. Emilys Look bestand aus einem schlichten Oberteil, kombiniert mit einer edlen und locker fallenden Schlaghose, die auf Knöchellänge endete. Zu diesem Ensemble wählte Emily einen schicken Mix aus Blazer und Mantel, der das Outfit zum Hingucker werden ließ.

Eine Tasche im angesagten Animal-Look verlieh dem Styling die extravagante Note und sorgte für ein farbiges Detail. Dazu setzte Emily auf beigefarbene Sandaletten und eine dezente, goldene Kette. Ihr braune Mähne trug sie zu einer femininen Hochsteckfrisur gestylt und entschied sich für ein natürliches Makeup mit nudefarbenem Lipgloss.

Wir sind von dem Styling der „We Are Your Friends“-Darstellerin begeistert und küren ihren Look somit zum schönsten Outfit des Tages! (HA)