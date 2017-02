Calvin Harris: Neuer Song mit Frank Ocean und Migos

Mittwoch, 22. Februar 2017, 17:47 Uhr

DJ Calvin Harris (33) hat gestern (21. Februar) auf Twitter Details zu einem neuen Song mit R&B-Star Frank Ocean (29) und dem Hip-Hip-Trio Migos verraten. Die Letztgenannten sicherten sich übrigens gerade mit einer heftigen Auseinandersetzung mit Sänger Sean Kingston (27) einen Platz in den Schlagzeilen.

Foto: Michael Wright/WENN.com

Schon in den letzten Wochen machte der Ex-Freund von Popstar Taylor Swift (27) seine Fans immer wieder mit Anspielungen auf neue Musik „heiß“. Jetzt wurde immerhin schon einmal der Titel des Songs verkündet: dem Schotten zufolge wird er „Slide“ heißen. Der genaue Veröffentlichungstermin ist bisher jedoch noch nicht bekannt. Der neue Track stellt nicht nur eine rare Kollaboration von Frank Ocean dar, sondern auch dessen erste neue Musik seit dessen Alben ‚Blonde’ und ‚Endless’ in 2016. Vergangene Woche twitterte Harris dann auch, dass es dieses Jahr „mehr fröhliche Musik“ von ihm geben wird. Die würde nämlich der Welt fehlen: „Und ich vermisste sie in meinem Leben. Also habe ich sie produziert!“ so der erfolgreiche DJ weiter.

Ferner ergänzte er noch äußerst selbstbewusst: „Ich habe mit den größten Künstlern unserer Generation zusammengearbeitet!!! Ich mische es gerade ab. Ich höre es mir an und kann nicht glauben, was wir kreiert haben…2017 mache ich Musik, die eure Seele glücklich machen soll!!! Nicht ‚Feel Good’-Musik. Fühle dich UNGLAUBLICH-Musik.“ Es bleibt spannend, ob Calvin Harris seine vollmundigen Versprechen auch halten kann. Einen kurzen Snippet des Songs hat dieser übrigens schon Ende Januar auf Snapchat veröffentlicht…(CS)