Jamiroquai melden sich mit neuem Video und Album zurück

Mittwoch, 22. Februar 2017, 11:58 Uhr

Mit dem neuen Album „Automaton“ kehren die Future-Funk-Könige Jamiroquai am 31. März zurück und liefern heute den Clip zum zweiten Vorboten „Cloud 9“ ab.

Jamiroquai-Frontmann Jay Kay mal in Chic. Foto: Paul Jacobs/WENN.com

Von Tarantino-Filmen inspiriert und mit der spanischen Schauspielerin Monica Cruz, der Schwester von Penelope Cruz, perfekt besetzt, dürfen sich die Jamiroquai-Fans auf einen Bildermix aus legendären Autos, wunderschöner Kulisse und Dance Moves von Mastermind Jay Kay freuen. Das Video feiert heute Premiere.

Das neue Album wurde geschrieben und produziert von Frontmann Jay Kay und dem Jamiroquai-Keyboarder Matt Johnson. Der Titeltrack erschien direkt bei der Albumankündigung und sorgte weltweit für Aufsehen. Der Rolling Stone schreibt: „Der unzähmbare Groove von Vintage Disco“ und Billboard feiert: „Die britischen Funkster sind offiziell zurück!“ The Guardian schreibt „Niemand hat nach so einer großen Rückkehr gefragt, so ungewöhnlich und so kosmisch. Und doch stehen wir jetzt hier“. High Snobiety bringt es auf den Punkt: „Du wirst darauf brennen, auf den Dancefloor zu kommen“.

Die bisher angekündigten zwei Europa-Shows (London/ Paris) waren übrigens innerhalb von einer Minute restlos ausverkauft.

Jamiroquai wurden 1992 von Jay Kay gegründet und entwickelten sich seit ihrem Debütalbum „Emergency On Planet Earth“ zu einer der erfolgreichsten Bands der Welt. Mit prominenten Fans wie u.a. Chance the Rapper, The Black Madonna, Anderson.Paak, Pharrell, Tyler the Creator, Jungle, Redman, Stevie Wonder & The Internet haben Jamiroquai immer wieder eindrucksvoll gezeigt, dass sie durch ihre Sounds und Veröffentlichungen zu den einflussreichsten Musikern unserer Zeit gehören. Mehr als sieben Alben erreichten die Top 10 der UK-Charts, drei davon standen auf Platz 1. Die Grammy-gekrönte Band hat weltweit über 26 Millionen Alben verkauft und hält den Rekord im Guinnessbuch der Rekorde für das am besten verkaufte Funk-Album aller Zeiten.