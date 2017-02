Neue TV-Show mit Jochen Schropp: "Bist Du 50.000 Euro wert?"

Mittwoch, 22. Februar 2017, 16:34 Uhr

Sympathisch oder unsympathisch – die Entscheidung, ob wir einen Menschen mögen oder nicht, steht in nur sieben Sekunden fest. In „Bist Du 50.000,- wert?“ mit Moderator Jochen Schropp möchte ZDFneo am Samstag, 25. Februar 2017, 22.00 Uhr, herausfinden, ob der erste Eindruck von einem Menschen unerschütterlich ist oder ob wir bereit sind, unsere Meinung zu überdenken.

„Bist Du 50.000,- wert?“: DIe sechs Kandidaten der Sendung. Foto: ZDF/Frank Dicks

In der TV-Show treten sechs Kandidaten gegeneinander an. Nur einer von ihnen hat die Chance, 50.000 Euro zu gewinnen. Der Gewinn wird ausschließlich auf Basis subjektiver Meinungen einer fünfköpfigen Jury vergeben. Sie entscheidet in fünf Runden und anhand weniger Informationen und individueller Eindrücke, welcher Kandidat den Geldgewinn ihrer Meinung nach verdient.

Die Kandidaten geben Schritt für Schritt einzelne Facetten aus ihrem Leben preis. Wie heißen sie? Wo leben sie? Womit verdienen sie ihr Geld? Welcher Leidenschaft gehen sie in ihrer Freizeit nach? Wie verhalten sie sich, wenn sie sich unbeobachtet fühlen? Nach jeder Runde diskutiert die fünfköpfige Jury, welcher Teilnehmer die Show verlassen muss. Erst danach verrät der scheidende Kandidat, wofür er den Gewinn verwendet hätte.

Foto: ZDF/Frank Dicks

Die Diplom-Psychologin Karola Haupt verfolgt die gesamte Show an Monitoren in einem Nebenraum und kommentiert anschließend das Verhalten der Jury. Dabei wird deutlich, wie wir uns eine Meinung über andere bilden und wie uns Vorurteile dabei beeinflussen.

Auch der Eindruck der Kandidaten in scheinbar unbeobachteten Momenten zählt für die Jury: In der versteckten Kamera agieren Micky Beisenherz und Matthias Roll alias „TC“, Mitglied des ehemaligen YouTube-Trios „Y-Titty“, als Lockvögel. Die beiden werden im Rahmen der Ausstrahlung in den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook mit den Zuschauern unter dem Hashtag #bd50tw diskutieren.