One Republic kommen: Tickets und Samsung G7 gewinnen!

Mittwoch, 22. Februar 2017, 23:25 Uhr

Für den Telekom Street Gig mit OneRepublic verlosen wir 2×2 Tickets zum Konzert, sowie ein Samsung Galaxy S7 Smartphone!

Foto: Genevieve Tedder

Das gab es noch nie: Die Telekom und das Festkomitee Kölner Karneval machen den Kölner Rosenmontag am 27. Februar zum virtuellen Erlebnis und lassen niemand geringeres als OneRepublic das Kölner Karnevalsmuseum in eine unvergessliche Konzertlocation verwandeln. Dieses wird als 360 Grad-HD-Livestream auf live.telekom-streetgigs.de übertragen. „Wir haben eine besondere Verbindung zu Deutschland und der Karneval ist so ein großartiges, stimmungsvolles und friedliches Ereignis. Wir sind sehr stolz, in diesem Jahr mit dem Livestream ein Teil davon zu sein“.

OneRepublic ist eine der erfolgreichsten Bands weltweit. Nach ihren mehrfach mit Platin und Gold ausgezeichneten Alben „Dreaming Out Loud“ (2007), „Waking Up“ (2009) und „Native“ (2013) haben OneRepublic im vergangenen Herbst ihr neues Album „Oh MyMy“ veröffentlicht. Das Album erreichte in über hundert Ländern die Spitzenpositionen in den Charts.

Die Grammy-nominierte Band spielte in 154 Städten in 26 Ländern in den letzten zwei Jahren. Ihre größten Hits sind u.a. „Counting Stars“, „Apologize“, „Love Runs Out“ sowie „Wherever I Go“ und die Band hat damit mehr als 12 Millionen Alben verkauft. Zudem arbeitete Ryan Tedder als Songwriter und Produzent unter anderem für Musik-Größen wie Taylor Swift („1989“) und Adele („21“).

Für beide Produktionen wurde er mit dem Grammy Award ausgezeichnet. Die Arbeit am aktuellen Album „Oh My My“ untermauerte das persönliche Motto der Band: „Wenn du dich nicht immer weiterentwickelst, die Grenzen überschreitest, um zu sehen, ob eine Idee aufgeht, dann machst du etwas falsch“. Mit ihrem Konzert als 360 Grad-HD-Livestream schreiben OneRepublic gemeinsam mit der Telekom das nächste Kapitel.

Foto: Samsung

klatsch-tratsch.de verlost 2×2 Tickets für OneRepublic

und Kasalla am Rosenmontag im Kölner Karnevalsmuseum und ein Samsung Galaxy S7!

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 24. Februar 2017 12.00 Uhr in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „OneRepublic“. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.