Shootingstar Anne-Marie geht mit Ed Sheeran auf Tour

Mittwoch, 22. Februar 2017, 18:10 Uhr

Die britische Pop-Sensation Anne-Marie geht mit Superstar Ed Sheeran auf Großbritannien- und Europa-Tournee: Im Gepäck dabei hat die vierfache Brit Awards-Nominierte auch ihre neue Single „Ciao Adios“!

Foto: Warner Music

Anne-Marie hat zweifellos einen stark ausgeprägten sechsten Sinn, nennen wir es weibliche Intuition. 2015 tourte sie noch mit dem mehrfach preisgekrönten UK-Klangkollektiv Rudimental um den Globus, performte in dieser Konstellation vor über 1 Millionen Menschen und war auf mehreren Hits als Feature zu finden. Anne-Marie ist spätestens seit ihrer 2016er Debüt-EP „Karate“, gefolgt von der eingängigen mit Gold-und Platin ausgezeichneten Durchbruchs-Single „Alarm“ und dem jüngsten Clean Bandit Hit „Rockabye“, kein Geheimtipp mehr.

300 Millionen Streams weltweit, 100 Millionen Video-Views sowie über 3 Millionen verkaufte Singles. Und das war erst der Anfang.

Denn nun lässt niemand Geringeres als der mehrfache Grammy-, Brit-Awards- und Echo-Gewinner und weltweite Superstar Ed Sheeran die Bombe platzen! Er outet sich als Fan von Anne-Marie und nimmt sie als Opening Act mit auf seine großangelegte UK- und Europa-Tournee. Hier in Ed’s Worten, wie er es soeben auf Twitter bekanntgegeben hat: Auf der Tour dabei hat die dreifache Weltmeisterin im Shotokan-Karate dann in jedem Fall ihre neue Single „Ciao Adios“ produziert von MDL (Justin Bieber) und Tom Meredith (One Direction). Darauf beweist Anne-Marie erneut ein untrügliches Gespür für falsche Typen, Liebhaber die ihr nur etwas vorspielen und dabei bereits die Nächste an der Leine haben.

Doch für solche Spielereien hat Anne-Marie keine Zeit und verabschiedet sich mit einer frechen, selbstbewussten Pop-Hook, die es in sich hat: „Ciao adios, I’m done“. Schließlich winkt die Karriere. Den Song gibt es im offiziellen Lyric-Video hier zu hören.