Tickets gewinnen! Enrique Iglesias gibt ein Konzert in Deutschland

Enrique Iglesias kommt nach Deutschland! 2002 begeisterte der Latino-Superstar im Rahmen seiner „One Night Stand“ Tour zuletzt seine deutschen Fans. Nach 15 Jahren kehrt er endlich zurück – für ein einziges Konzert am 5. Mai 2017 im Rahmen seiner fulminanten „Sex And Love“-Welttournee in die Mercedes-Benz Arena nach Berlin.

Der Vorverkauf hat längst begonnen! Tickets sind ab 35,- Euro zzgl. Gebühren bereits unter www.eventim.de erhältlich. Der allgemeine Verkauf läuft über die bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch unter 01806 – 570 000 (0,20€ / Anruf, inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.).

Mit seiner letzten Erfolgssingle „Duele el Corazon“ schreibt er weiter Musikgeschichte, mit insgesamt 14 Nr.1-Tracks erklomm er die Spitze der „Billboard Dance Club Songs“. Auch für den erfolgreichen, in Miami lebenden Superstar aus Spanien ein ganz besonderer Rekord der Superlative. Und nun hat er ein brandneues, auf Kuba gedrehtes Video zu seiner neuen Single „Súbeme la Radio“!

Mit seiner aktuellen bislang größten Tournee feiert der Weltstar bereits seit 2014 sensationelle Erfolge von Lateinamerika, Süddamerika, über Europa, Russland, Asien bis in die USA. Über 100 Konzerte und mehr als 1,3 Millionen verkaufte Tickets in 45 Ländern sind die bisherige Bilanz – und kein Ende in Sicht!



klatsch-tratsch.de verlost 3×2 Tickets für die Show am 5. Mai in Berlin!

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!Schreib uns bis zum 31. März 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Enrique Iglesias Berlin“. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.