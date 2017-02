Umfrage GNTM: Bruce Darnell ist der beliebteste Juror aller Staffeln

Mittwoch, 22. Februar 2017, 11:25 Uhr

Zum zwölften Mal sucht Modelmutti Heidi Klum nun schon Germanys Next Topmodel. Die 43-Jährige ist selbst die größte Konstante der Show und hat im Laufe der Jahre bereits 12 Co-Juroren neben sich sitzen gehabt.

Foto: Uta Konopka/WENN.com

In einer aktuellen Umfrage unter Fans der Casting-Show wollte das Marktforschungsinstitut mafo.de wissen, welche Juroren bei den TV-Zuschauern am beliebtesten waren. Wolfgang Joop besonders bei den älteren Zuschauern beliebt

Der erste Platz des Rankings geht mit 41,2 Prozent an Bruce Darnell („Die Handetasche muss lebendig sein“.) Er war sicherlich bisher der sensibelste und emotionalste Juror aller Staffeln von Germanys Next Topmodel. Vor allem die Männer (43,6 %) und die Befragten zwischen 31 und 45 Jahren haben den gebürtigen Amerikaner, der von 2006 bis 2007 Teil der Show war, in ihr Herz geschlossen.





Mit einem schon deutlichen Abstand folgt Wolfgang Joop auf Platz 2 (15,4 %). Der Modedesigner kam als Juror besonders beim älteren Publikum über 45 Jahre (21,1 %) sehr sympathisch rüber.

Platz drei geht ganz knapp dahinter an Thomas Hayo mit 15,2 Prozent der Stimmen. Der Creative Director ist schon seit der sechsten Staffel an der Seite von Heidi Klum zu sehen und kommt besonders bei den weiblichen Befragten (18,5 %) sehr gut an.

Die Platzierungen im Überblick:

1. Bruce Darnell

2. Wolfgang Joop

3. Thomas Hayo

4. Michael Michalsky

5. Boris Entrup

6. Thomas Rath

7. Peyman Amin

8. Rolf Scheider

9. Armin Morbach

10. Kristian Schuller und Enrique Badulescu

12. Qualid „Q“ Ladraa

mafo.de befragte im Zeitraum vom 16.02. bis 21.02.2017 in seinem online mafoBus 435 Zuschauer der TV-Show Germanys Next Topmodel.