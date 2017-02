Bilderbuch: "Jeder normale Mensch wünscht sich Erlösung"

Donnerstag, 23. Februar 2017, 21:09 Uhr

Am letzten Freitag erschien das neue Album „Magic Life“ der Band Bilderbuch. Viele Fans und Musikkritiker feiern den Sound der Österreicher als den momentan besten deutschsprachigen Pop überhaupt.

Foto: Elizaveta Porodina

Der charismatische Lead-Sänger Maurice Ernst (28) selbst sagt, dass Musik von heute wie ein Beichtvater für die Herzen des Generation Y sein sollte. Der blond gefärbte Frontmann ist quasi der „Falco“ unserer Zeit. Auf der Bühne ist er ziemlich eingebildet, verspielt und selbstironisch und hinter den Kulissen ein höflicher junger Mann mit viel Grips und Muse. Zu seinen musikalischen Vorbildern gehört unter anderem der Ausnahmekünstler Kanye West (39). Und genau wie der Rapper macht sich auch Maurice tiefe Gedanken darüber, was Musik und Kunst für die Menschen bedeutet.

Im Videointerview mit dem Magazin „Musikexpress“ sagte er jetzt: „Jeder normale Mensch wünscht sich Erlösung in diesen Zeiten. Eine gewisse Beichte, die ihm jemand abnimmt, ohne dass er zur Beichte gehen muss. Und das kann eine Band sein.“ Meint der Musiker damit etwa, dass Bilderbuch der neue Beichtpapa ist? Nicht unbedingt…

„Vielleicht kommt in zwei Monaten was um die Ecke, was unserer Generation einfach genau diesen Klaps auf den Hinterkopf bedeutet. Vielleicht sind es wir, vielleicht ist es wer anderes, vielleicht ist es noch gar nicht da und es dauert noch ein Jahr.“

Das klingt alles etwas kryptisch? Was Maurice einfacher ausgedrückt sagen will ist, dass „wahre“ Musik der Schlüssel zu den Herzen der Zuhörer ist. Gerade ist es auch ein Trend, nicht mehr bei Plattenriesen wie Sony und Universal zu unterschreiben. Viele Künstler gründen ihre eigenen Labels, um dann die Freiheit im Studio zu haben, tatsächlich das zu machen, was man will. So auch Bilderbuch selbst, ihr Label heißt Maschin Records. Dieses ist allerdings nicht komplett unabhängig, sondern gehört zu vertriebstechnisch zu Virgin Records. (LK)