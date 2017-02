Céline Dion: “Beyoncé wird jede Hilfe brauchen“

Donnerstag, 23. Februar 2017, 14:14 Uhr

Céline Dion sagt voraus, das Beyoncé eine „hektische Zeit“ erleben wird. Die ‚Halo‘-Hitmacherin ist bekanntlich mit Zwillingen schwanger und ihre Musikerkollegin kann sich bestens in die Haut der 48-Jährigen einfühlen – schließlich ist sie selbst Mutter der sechsjährigen Zwillinge Neldon und Eddy.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Auf die Frage, ob sie irgendwelche Tipps für die Frau von Jay-Z habe, erwiderte Dion: „Man ist doppelt gesegnet… Es wird hektisch im Haus. Aber sie hat Glück und kann all die Leute einstellen, die ihr helfen können.“ Trotzdem stellte sie klar: „Niemand kann je eine Mutter ersetzen und sie ist eine großartige Mutter. Davon bin ich überzeugt.“ Schließlich hat Beyoncé bereits die fünfjährige Tochter Blue Ivy und daher schon genügend Erfahrungen mit dem Elternsein. „Sie ist schon so lange im Business und hat ihre eigenen Leute… Wenn sie etwas macht, weiß sie, was sie tut.“

Im Gespräch mit ‚E! News‘ fügte die ‚My Heart Will Go On‘-Interpretin hinzu, dass sie ein Riesenfan der Power-Lady sei. „Sie sieht wunderbar aus. Sie lässt Frauen träumen. Sie ist wunderschön. Sie ist bei allen Sachen top. Ich denke, sie hat ausgesorgt“, zählte der Star auf. „Ich liebe dich, Beyoncé, das weißt du natürlich. Ich wünsche ihr das Beste.“