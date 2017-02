Florian Silbereisen: "Tage wie diese" von den Toten Hosen ist Schlager!

Donnerstag, 23. Februar 2017, 13:52 Uhr

Florian Silbereisen bezeichnet Songs der Toten Hosen als Schlager. Der Klubbb3-Star erklärt auch, warum: „Mit ‚Tage wie diese‘ ist den Toten Hosen ein echter Schlagerklassiker gelungen, der beim Oktoberfest von Tausenden mitgesungen wird. Trotzdem sind die Toten Hosen natu?rlich keine Schlagerband.“

Florian Silbereisen hat sich zu einem der erfolgreichsten Entertainer in Deutschland entwickelt. Foto: Till Janz für DB

Nun, diese Meinung hat der TV-Star exklusiv. Guildo Horn erklärte vor zwei Jahren genau das Gegenteil: „Die Toten Hosen machen Schlagermusik“.

Der 35-Jährige, der sich über sein Privatleben eher bedeckt hält, gesteht, noch einen weiteren Tick zu haben: „Ich habe vermutlich die größte Sammlung von Handyladegeräten. Da ich diese Dinger immer wieder in Hotels vergesse, muss ich mir auf Reisen notgedrungen neue kaufen. Da die Hotels mir die vergessenen Ladegeräte aber netterweise nach Hause schicken, werden es immer mehr.“

Silbereisen versucht, die Geschichten, die über ihn und die Freundin Helene Fischer kursieren, nicht zu ernst zu nehmen: „Meist ist es Gott sei Dank so, dass meine Trennung in dem einen Blatt durch meine Hochzeit in dem anderen Blatt wieder aufgehoben wird.“ Doch es gibt auch Grenzen: „Wenn es allzu bunt wird oder wenn Freunde oder Familienmitglieder mit reingezogen werden, muss der Jurist ran.“