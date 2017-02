Lena Gercke: Bewegender Post auf Instagram

Donnerstag, 23. Februar 2017, 11:15 Uhr

Lena Gercke dankt ihrem Freund in einem emotionalen Post für seine Unterstützung in schweren Zeiten. Anfang Februar verstarb der erst 61-jährige Vater der ‚Germany’s Next Topmodel‘-Gewinnerin. Seitdem hatte sich die schöne Blondine verständlicherweise aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nun meldete sie sich jedoch mit einem bewegenden Instagram-Post zurück.

Sie schrieb in dem sozialen Netzwerk: „Wenn du denkst, dass deine Welt auseinander bricht, ist alles was zählt, die eine Person, die dich zurück zum Leben erweckt.“ Bereits in der ‚Wetzlarer Neuen Zeitung‘ hatten das Model und seine Familie beschrieben, wie schwer ihnen der Abschied fällt. In der Traueranzeige stand zu lesen: „Mein Herz das blutet immer noch sehr, denn diese Trennung ist für mich schwer. Er war der Mittelpunkt unserer Familie, wir vermissen ihn sehr.“ Bereits vor einiger Zeit hatte die Laufstegschönheit mit einem Posting klargestellt, wie viel ihr neuer Freund ihr bedeute. Zu seinem Geburtstag postete sie ein Bild und schrieb: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Mann, der immer ein Lächeln auf mein Gesicht zaubert.“

Zuvor hatte sie außerdem der ‚Gala‘ geschildert: „Mein Freund steht nicht in der Öffentlichkeit, er hat einen ganz anderen Beruf. Ich habe aus den letzten Jahren natürlich viel gelernt und für mich herausgefunden, was mir wirklich wichtig ist und was nicht. Richtig privat sein zu können, mit einem Partner, der nicht in der Öffentlichkeit steht, gibt mir unglaublich viel Kraft. Wenn wir zusammen sind, kann ich einfach komplett abschalten und stehe nicht die ganze Zeit unter Beobachtung.“