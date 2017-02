Jason Derulo: Neue Single "Swalla" mit Nicki Minaj & Ty Dolla $ign

Freitag, 24. Februar 2017, 19:20 Uhr

Kürzlich zwar in den Schlagzeilen wegen seiner Auseinandersetzung mit American Airlines, nun wieder auf der musikalischen Überholspur: Heute erscheint die neue Single „Swalla“, die Jason Derulo zusammen mit keinen Geringeren als Nicki Minaj und Ty Dollar $ign veröffentlicht, inklusive feuchtfröhlichem Lyric-Video.

Foto: Drew Dizzy Graham

Was Jason Derulo anfässt wird zu Edelmetall – kein Wunder, dass er jüngst auch in der berühmten „30 under 30“-Liste von Forbes Erwähnung fand. Hatte er sich zuletzt an einer Männer-Mode- und Schuh-Linie auf der New Yorker Fashion Week versucht und in der Jury von „So You Think You Can Dance“ geurteilt, so kehrt er nun zu dem zurück, was er am besten kann: catchige Singles veröffentlichen.

Der Sänger gehört unumstritten zu den abwechslungsreichsten Entertainern unserer Zeit. Mit seiner eindrucksvollen Stimme, seinen unglaublichen Dance Moves und seinem überwältigenden Charisma (gepaart mit einer unübertroffenen Arbeitsmoral), ist Jason Derulo mit einigen der einschlägigsten und wiedererkennungsreichsten Songs zu einer Ikone der Popkultur des 21. Jahrhunderts geworden.

Bis heute kann der 27-jährige Songwriter und Tänzer zwei Platinalben, Jason Derulo (2010) und Talk Dirty (2014), zwei Goldalben, Future History (2011) und Everything is 4 (2015) sowie eine Gold EP, Tattoos (2013), vorweisen. Insgesamt verkaufte er 13.5 Millionen Alben weltweit.