Kate Upton: An diesen Tagen schläft der Verlobte nicht mit ihr

Freitag, 24. Februar 2017, 20:32 Uhr

Kate Upton (24) ist eine der heißesten und begehrtesten Frauen der Welt. Millionen von Männern und sicher auch ein paar Frauen lecken sich die Finger nach dem dreimaligen „Sports Illustrated“-Covermodel. In einer TV-Show sagte sie jetzt aber, dass ihr Verlobter an ganz bestimmten Tagen nicht mit ihr schlafen will.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Justin Verlander (34) und Kate Upton sind erst zehn Monate verlobt und schon wird das Sexleben öde? Nein, so ist das nicht. Kate war gerade zu Gast bei „Watch What Happens Live With Andy Cohen“. Dort erzählte sie, dass ihr Ehemann-in-spe, der professioneller Baseball-Spieler ist, an Spieltagen nicht mit ihr schläft, um sich seine Energie zu bewahren. In der Saison 2016, die von Anfang April bis Anfang Oktober ging, hatte Justin insgesamt 24 Spiele. Das macht durchschnittlich ein Spiel pro Woche. Das wäre ja noch verkraftbar. Kate meinte aber auch: „Was ich herausgefunden habe – wenn er zu gut gespielt hat, gibt es danach auch keinen Sex. Dann ist er erschöpft und das ist ein ziemlicher Abturner für mich“.

Die Arme, aber ihr Justin ist ja auch gute zehn Jahre älter als sie. Mit 34 Jahren geht er langsam aber sich auf das Ende seiner Karriere zu. Vielleicht rappelt es in ein paar Jahren dann jeden Tag in der Kiste. (LK)