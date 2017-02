Liam Gallagher: Sohn Lennon als Model - und auch als Schauspieler?

Freitag, 24. Februar 2017, 15:55 Uhr

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – dieses Sprichwort gilt auch für Lennon Gallagher (17), Liam Gallaghers (44) Sohn aus der Ehe mit Schauspielerin Patsy Kensit (48).

In einem Fotoshooting für die Frühjahrsausgabe des ‚Wonderland’-Magazins ist der Teenager dann auch gleich als Nachwuchs seines berühmten Papas zu erkennen. In den Bildern von Fotograf Sam Wilson präsentiert das junge Model einige neue Stücke aus der ‚Burberry Februar 2017’-Kollektion. Der Sohn des exzentrischen Oasis-Stars möchte seine Karriere aber offenbar noch etwas weiter ausbauen und sich in der Schauspielerei versuchen.

COVER REVEAL ???? shot by Sam Wilson ???? Hermione Corfield, Betty Adewole and Lennon Gallagher wear @Burberry February 2017 Collection #LFW pic.twitter.com/wCrgjioY5X — Wonderland Magazine (@wonderlandmag) 20. Februar 2017

Das Musikbusiness reize ihn aber (noch) nicht, wie er gegenüber ‚The Sun’ verriet: „Ich kann Gitarre spielen. Ich habe jahrelang gespielt aber ich habe das Gefühl, dass ich mehr schauspielern möchte.“ Und er fuhr fort: „Ich genieße die Schauspielerei einfach, um ehrlich zu sein. Hoffentlich werde ich da schließlich den Durchbruch mit Bühnenstücken und Filmen schaffen.“

Sein jüngerer Bruder Gene (Liam Gallaghers Sohn mit seiner zweiten Gattin Nicole Appleton, 42) hätte es dagegen mehr die Musik angetan und er sei dann auch derjenige, der in einer Band landen werde, was der Papa „richtig cool“ fände. Wie Lennon Gallagher weiter erzählte, sei er aber schon richtig aufgeregt über das geplante Solo-Comeback seines Vaters. Das dazugehörige Album soll noch dieses Jahr herauskommen. (CS)