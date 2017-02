Perrie Edwards von Little Mix: Ist sie etwa schwanger?

Freitag, 24. Februar 2017, 14:46 Uhr

Am Mittwochabend gab es für Little-Mix-Star Perrie Edwards (23) etwas zu feiern: Ihre Bandkolleginnen und sie gewannen bei den BRIT Awards in London bekanntlich ihre erste Auszeichnung dieser Art für den Song ,Shout Out To My Ex’.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Heute (24. Februar) postete die einstige Verlobte von Popstar Zayn Malik (24) dann ein Instagram-Bild, das ihre Fans in Aufregung versetzte. Darauf ist sie nämlich ganz verliebt mit ihrem Freund und BRIT-Awards-Begleiter Alex Oxlade-Chamberlain (23) zu sehen. Der Schnappschuss wurde mit „Was für eine Nacht!“ und einem Herz-Emoji kommentiert. Der tiefe Blick in die gegenseitigen Augen war aber weniger das, was bei ihren Anhängern für Aufruhr sorgte. Es war vielmehr die Position der Hand der 23-Jährigen, die sie auf ihren Bauch gelegt hatte. Fans spekulierten daraufhin „fälschlicherweise“ (wie die ‚Daily Mail’ zu berichten weiß), dass die Musikerin vielleicht schwanger sein könnte.

Ein Beitrag geteilt von Perrie Edwards ?????? (@perrieedwards) am 23. Feb 2017 um 16:00 Uhr

Da hieß es dann: „Gratulation! Kann es nicht erwarten, bis das Baby kommt Perrie Edwards!“ sowie die Frage: „Bist du schwanger?“ oder aber: „Warum hält sie ihren Bauch so. Was ist los.“ Alles jedoch nur Gerüchte, die nicht auf Wahrheit basieren, wenn man der ‚Daily Mail’ Glauben schenken darf. Die Dame, die zuletzt via SMS von ihrem Ex-Verlobten abserviert worden war, feierte am Mittwoch übrigens auch einen kleinen persönlichen Triumph gegen ihn. Zayn Malik war nämlich für ‚Pillowtalk’ ebenfalls in der gleichen Kategorie (,Beste britische Single’) nominiert gewesen, musste sich aber geschlagen geben. Ihren „Triumph“ ließen die Sängerin und ihr Fußballer-Freund nach der Preisverleihung dann noch in Londons Hotspot ‚Mahiki’ ausklingen.

Die beiden stehen sich also offensichtlich näher als je zuvor. Und das, obwohl Ende Januar erst über eine mögliche Trennung des Paares spekuliert wurde. Da waren Perrie Edwards und Alex Oxlade-Chamberlain nämlich bei einem angeblichen Streit vor einem Nachtclub in London gesichtet worden, woraufhin die Sängerin sogar ein Bild ihres Freundes von ihrem Instagram-Account gelöscht haben soll…(CS)