"Sharknado 5" kommt mit Katie Price

Die Trash-Horrorfilmreihe „Sharknado“ ist ja sowieso schon eine totale Lachnummer. Dennoch ist der fünfte Teil gerade in der Mache und niemand anderes als Ex-Boxenluder Katie Price (37) ist mit von der Partie. Die dralle Britin landet damit ihre erste Hollywood-Filmrolle.

Bei manchen Drehbüchern fragt man sich einfach nur, wer zum Teufel auf so eine saudumme Idee kommen kann? „Sharknado“ gehört auf jeden Fall in diese Kategorie von Filmen. In dem Action-Horrormovie geht es um einen Tornado, der mit Haien gefüllt ist. Diese fliegen durch die Luft und sorgen für Tod, Terror und Chaos.

Tara Reid (41) spielte in allen Teilen des Franchise mit. Im neuen fünften Film bekommt sie jetzt auch noch Unterstützung von der britischen Skandal-Nudel Katie Price. In „Sharknado 5 – Earth 0“ bedrohen die fliegenden, weißen Haie nicht mehr nur die USA, sondern die ganze Welt. Die Dreharbeiten finden gerade in London statt. Und genau dort wurden jetzt Bilder von Katie Price am Set gemacht. Ihr Filmpartner Chris Kattan (46) postete die Pics gestern auf seinem Twitter-Account.

An dieser Stelle möchte man Dschungel-Camperin Kader Loth (44) zitieren, die in Australien immer wieder sagte. „Im Leben geht es immer tiefer.“. (LK)