Tim Kamrad: Hypnotischer Gitarrero mit sanftem Gesang

Freitag, 24. Februar 2017, 22:30 Uhr

Als Tim Kamrad im Oktober seine erste Single „Changes“ veröffentlichte, bewies er auf Anhieb, dass er mehr als nur ein weiterer junger Sänger aus Deutschland ist. Nicht nur seine Entscheidung, auf Englisch zu singen, zeigt, dass er bereit ist, gegen den Deutsch-Text-Strom zu schwimmen, um seine Vision umzusetzen.

Foto: Martin Gendig

Die klare, hypnotische Gitarrenlinie und der sanfte Gesang sind nicht nur eine unwiderstehliche Einladung, in Tims Musikwelt einzutauchen, sondern gleichzeitig sein Manifest. Seine Gedanken und Texte sind ausdrucksstark, scharf und wohlüberlegt. Mit der unwiderstehlich eingängigen Melodie von „Changes“, seinem hypnotischen Gitarrenriff und seiner kraftvollen Stimme erspielte sich Tim selbstbewusst Fans, die er auf seiner ersten Tour mit Lions Head auch kennen lernte.

Diese Energie findet sich auch in seiner zweiten Single „Return“ wieder. Tim führt hier zwei seiner Vorlieben zusammen: „Auf der einen Seite ist es sehr poppig, auf der anderen Seite ist es ein modernisiertes Bandsetup und hat somit diesen handgemachten Aspekt, den ich schon immer gut fand. Drums, Gitarren, Bass und ein paar dezente aber punktgenaue elektronische Elemente erschaffen einen sehr leichten Song, der eine etwas groovigere Seite von mir zeigt – und vor allem auch live Spaß macht.“

Foto: Martin Gendig

Doch nicht nur musikalisch, vor allem inhaltlich zeigt sich das Lied erwachsener als es Tims noch blutjunges Alter von 19 Jahren vermuten lässt. Wie schon „Changes“ ist auch dieser zweite Song überhaupt kein einfaches Liebeslied, bei ihm geht es um Geschichten, die sich mit der Tiefe und der Komplexität von Gefühlen auseinandersetzen. Das Video ist ein bißchen überkandidelt. Wir hätten gerne auch drei Minuten nur auf Tims Gesicht gestarrt, wie es in dem Close Up zwischendrin passiert. Da tut sich nämlich eine Menge. Hypnotisch!

„Return“ ist also der neuste Streich von Tim Kamrads erster EP „Changes“, die heute erschien. Tim hat sich dabei übrigens ganz bewusst gegen ein Album entschieden, stattdessen wird er eine hochkonzentrierte Sammlung, ein Destillat all seiner Stärken veröffentlichen: sechs Songs, mit denen er komplett zufrieden ist. Denn auch, wenn er jung und hungrig ist, nimmt er sich Zeit für die weiteren Schritte, seine Ansprüche an sich sind zu hoch, um etwas zu überstürzen. Wir drücken dem jungen Herrn, der so wahnsinnig reif klingt, die Daumen!

TIM KAMRAD LIVE:

25.02.17 Berlin, Eröffnung Dussmann

04.03.17 Hamburg, Freundlich & Kompetent w/ Tom Klose

05.03.17 Bremen, Karton w/ Tom Klose

06.03.17 Münster, Rote Lola w/ Tom Klose

07.03.17 Aachen, Wild Rover w/ Tom Klose

22.03.17 Saarbrücken, Kleine Garage w/ Lions Head

23.03.17 Augsburg, Kantine w/ Lions Head

24.03.17 Dresden, Puschkin w/ Lions Head

26.03.17 Münster, Sputnik Cafe w/ Lions Head

28.03.17 Dortmund, FZW w/ Lions Head

29.03.17 Köln, Luxor w/ Lions Head

30.03.17 Frankfurt, Nachtleben w/ Lions Head