Best Dress of the Day (453): Amal und George Clooney auf dem roten Teppich

Samstag, 25. Februar 2017, 21:10 Uhr

Schwanger und trotzdem schick? Schauspielerin Blake Lively und Oscar-Gewinnerin Natalie Portman haben uns bereits vorgemacht, wie Frau in anderen Umständen trotzdem glamourös aussieht. Doch Amal Clooney scheint dies nun noch einmal zu übertreffen.

Amal Clooney in Versace

Am Freitagabend zeigte sich die 39-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann George auf dem roten Teppich bei der Verleihung der Cesar Awards in Paris (wir berichteten). Sie zog in einer edlen Kreation aus dem Hause Versace alle Blicke auf sich. Das bodenlange, schulterfreie Kleid überzeugte mit einem engen Schnitt, der im unteren Teil des Rockes mit einer dezenten A-Form bestach. Hingucker waren Verzierungen aus Marabufedern in Grau, Schwarz und Weiß.

Dazu kombinierte die schöne Juristin eine weiße Clutch und schimmernde, silberne Ohrringe. Ihre Lippen betonte sie mit einem intensiven Rotton. Auch George konnte mit seinem klassischen, schwarzen Anzug punkten und zeigte sich wie gewohnt als echter Gentleman vor der Presse.

Dass Amal mit ihrem guten Geschmack für Aufsehen sorgt ist schon lange kein Geheimnis mehr. Mit ihrem Schwangerschaftslook war sie zweifelsfrei die eleganteste Frau des Abends. Wir sind auf viele weitere Babybauch-Outfits gespannt! (HA)