"Goldene Himbeeren" 2017 für Batman, Ben Stiller und Jesse Eisenberg

Samstag, 25. Februar 2017, 20:35 Uhr

Der deutsche Regisseur Roland Emmerich (61) kann aufatmen. Mit seinem Science-Fiction-Film „Independence Day: Wiederkehr“ ist er gleich fünf Mal für den US-Schundpreis „Goldene Himbeere“ nominiert gewesen, er hat dennoch keine einzige der Spott-Trophäen verliehen bekommen.

Die Abräumer dieses Jahres beim traditionellen Schmähpreis: Der Actionstreifen „Batman versus Superman: Dawn of Justice“ und die von Kritikern verrissene rechtskonservative Dokumentation „Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party“. Beide holten je vier „Razzie“-Preise, wie die Verleiher heute in einer Videobotschaft mitteilten.

Ben Stillers „Zoolander No. 2“ brachte Nebendarstellerin Kristen Wiig eine Schmach-Auszeichnung ein. Jesse Eisenberg steckte für seine Nebenrolle in „Batman versus Superman: Dawn of Justice“ ebenfalls einen Preis ein. Den „Erlöser Award“ gab es dieses Jahr für Mel Gibson. Im Gegensatz zu den übrigen „Auszeichnungen“ wird der Preis an Schauspieler oder Regisseure verliehen, die zuvor eine Goldene Himbeere bekommen hatten (Mel Gibson war das 2014) und inzwischen zu echten Preisen gekommen sind.

Die „Razzies“ wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Rund tausend Mitglieder des Verbands, darunter Filmkritiker, stimmten ab. Die „Gewinner“ werden traditionell am Tag vor der Oscar-Verleihung bekanntgegeben.

Die Preisträger der Goldenen Himbeere 2017

Schlechtester Film:

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Schlimmster Schauspieler:

Dinesh D’Souza [as Himself/Narrator] in Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Schlimmste Schauspielerin:

Die Schauspielerin, die Hillary Clinton spielte in Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Schlimmste Nebendarstellerin:

Kristen Wiig / Zoolander No. 2

Schlimmster Nebendarsteller:

Jesse Eisenberg / Batman v Superman: Dawn of Justice

Schlimmste Besertzung:

Ben Affleck & His BFF (Baddest Foe Forever) Henry Cavill / Batman v Superman: Dawn of Justice

Schlecvtester Regisseur:

Dinesh D’Souza & Bruce Schooley / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Schlechtestes Remake RIP-OFF bzw. Sequel:

Batman v Superman: Dawn of Justice

Schlechtestes Drehbuch:

Batman v Superman: Dawn of Justice, Written by Chris Terrio and David S. Goyer

Erlöser-Award

Mel Gibson (2014 as schlechtester Nebendarsteller) in diesem Jahr Oscar-nominiert als Regisseur für „Hacksaw Ridge“