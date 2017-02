"Let's Dance": Das sind die Paare und Pietro Lombardi guckt zu

Samstag, 25. Februar 2017, 9:52 Uhr

Das war die echt tolle Eröffnung der Tanzsaison am Freitagabend bei RTL! „Let´s Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“ sahen im Schnitt 3,65 Millionen Zuschauer.

Mit diesen Paaren startet am 17. März 2017 die Jubiläumsstaffel von „Let’s Dance“. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

In der gestrigen Sendung erfuhren die Promis und ihre Tanzprofis zum ersten Mal, wer mit wem die nächsten Wochen trainieren wird. Auch Pietro Lombardi (24) wollte eigentlich antreten. Er musste aber aufgrund einer Fußverletzung beim Studiopublikum Platz nehmen und seine Teilnahme ist wegen dieser Verletzung leider nicht möglich. Dies gab der Sänger in der Show bekannt.

Wer für Pietro Lombardi als Ersatzkandidat einspringen wird, ist somit noch offen. Am Freitag tanzte außerdem Victoria Swarovski, der amtierende „Dancing Star 2016“, an der Seite von Profitänzer Erich Klann einen Charleston zu „Happy“.

Pietro Lombardi wird aus gesundheitlichen Gründen nicht bei „Let’s Dance“ mitmachen. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Bereits in der „Kennenlernshow“ mussten die Stars in ersten Teamtänzen zeigen, welches Bewegungstalent in ihnen steckt. Jeder Promi wurde von der Jury beurteilt und benotet. Und die Zuschauer konnten per Telefon- und SMS-Voting entscheiden: Der Star mit den meisten Punkten ist „safe“. Die höchste Punktzahl der „Kennenlernshow“ erreichte dabei Vanessa Mai (24, Sängerin) mit Profitänzer Christian Polanc (38). Wenn am 17. März 2017 die regulären Folgen starten, dann ist Vanessa Mai durch ihr Direktticket bereits sicher in der zweiten Runde, während die anderen Prominenten zittern müssen.

Vanessa Mai tanzt mit Christian Polanc. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Die Paarungen der 10. Jubiläumsstaffel:

Vanessa Mai (24, Sängerin) tanzt mit Profitänzer Christian Polanc (38).

Anni Friesinger-Postma (40, ehemalige Eisschnellläuferin) tanzt mit Profitänzer Erich Klann (29).

Ann-Kathrin Brömmel (27, Model) tanzt mit Profitänzer Sergiu Luca (34).

Susi Kentikian (29, Profiboxerin) tanzt mit Profitänzer Robert Beitsch (25).

Bastiaan Ragas tanzt mit Sarah Latton. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Chiara Ohoven (31, Modedesignerin und Society-Girl) tanzt mit Profitänzer Vadim Garbuzov (29).

Angelina Kirsch (28, Curvy Model) tanzt mit Profitänzer Massimo Sinató (36).

Cheyenne Pahde (22, Schauspielerin) tanzt mit Profitänzer Andrzej Cibis (29).

Jörg Draeger (71, Moderator) tanzt mit Profitänzerin Marta Arndt (27).

Gil Ofarim und Ekaterina Leonova. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Heinrich Popow (33, Leichtathlet und Paralympics-Sieger) tanzt mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (28).

Maximilian Arland (35, Schlagersänger und Musiker) tanzt mit Profitänzerin Isabel Edvardsson (34).

Bastiaan Ragas (45, Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller) tanzt mit Profitänzerin Sarah Latton (37).

Gil Ofarim (34, Musiker und Schauspieler) tanzt mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (29).

Faisal Kawusi (25, Comedian) tanzt mit Profitänzerin Oana Nechiti (29).

Heinrich Popow tanzt mit Kathrin Menzinger. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Sylvie Meis (38) und Daniel Hartwich (38) moderieren die 10. Staffel des Tanzduells der Stars. In der Jury sitzen Motsi Mabuse (35), Joachim Llambi (52) und Jorge Gonzalez (49).

Am Freitag, 17. März 2017, 20.15 Uhr, geht „Let’s Dance“ mit den regulären zwölf Folgen weiter.





Angelina Kirsch tanzt mit Massimo Sinato. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Die Entscheidung: Ann-Kathrin Brömmel tanzt mit Sergiu Luca. Foto: RTL/Stefan Gregorowius