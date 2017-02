"Mr. Bling Bling" Alphonso Williams versucht es bei DSDS

Samstag, 25. Februar 2017, 18:43 Uhr

In der heutigen bereits 12. Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ geht es für die Top 30 nach Dubai. Dort wartet allerdings eine Überraschung auf die Kandidaten, denn hier stehen plötzlich neue Herausforderer und hoffen auf ihre ganz große Chance.

Foto: RTL/Frank Hempel

RTL-Castingshow-Gottvater Dieter Bohlen erklärt die Situation und sorgt für ein paar Schockmomente unter den Contestanten: „Ich habe ja immer eine Überraschung für meine Kandidaten. Dieses Mal habe ich mir einen neuen Recall ausgedacht. Bisher war es ja immer so, dass einer von euch am Ende der Superstar war. Das ist nicht mehr so! Der Grund ist, nebenher laufen die Castings weiter. Wir haben ganz, ganz viele neue Kandidaten mit nach Dubai gebracht, die nichts anderes wollen, als auch in die Mottoshows zu kommen und euch eure Plätze wegzunehmen!“

Doch zuvor gibt es die letzten Entscheidungen. Bei einer der letzten Auditions zeigt sich auch Alphonso Williams (54). Kfz-Mechaniker und Fußpfleger aus Oldenburg. Er präsentiert den Welthit „Let’s Get It On“ von Marvin Gaye. Geboren und aufgewachsen im US-amerikanischen Detroit, lebt Alphonso heute in Niedersachsen. Das Markenzeichen von „Mr. Bling Bling“, wie Alphonso sich selbst scherzhaft nennt, sind seine funkelnden Accessoires und auffälligen Schmuckstücke. „Für mich kann das nie genug sein“, lacht der Hüne. Seine Teilnahme bei DSDS bedeutet dem 54-Jährigen viel: „Ich hoffe, dadurch wird sich eine Tür für mich öffnen. Man ist nie zu alt, etwas Neues auszuprobieren!“ Juror H.P. Baxxter jedenfalls findet: „Du bist eine Granate!“ Ob Alphonso vor der Jury eine Glanzleistung abliefert und es eine Runde weiter in den Recall schafft?

Übrigens: Eingefleischte Castingshow-Fans kennen den Herrn bereits aus einschlägigen Sendungen wie „Das Supertalent“ und anderen TV-Auftritten.

