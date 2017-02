Oscar-Roben: Hier werden die geheimen Shaping-Tricks entlarvt

Samstag, 25. Februar 2017, 16:36 Uhr

Formen, tapen, verdecken – unter den Traumroben der Stars auf dem Roten Teppich der Oscar-Gala wird getrickst, was das Zeug hält. Zur kommenden Nacht der Academy Awards am 26. Februar hat unsere Lieblingsseite stylight.de zusammen mit einer Shaping-Expertin unter die Kleider der Stars geschaut.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Was ist das Geheimnis von Jennifer Lopez‚ perfektem Endlosdekolleté und wo versteckt sich eigentlich der BH von Halle Berry unter ihrem berühmten Transparent-Kleid? Das sind doch immer wieder die häufig gestellten Fragen vieler Leserinnen und angehender Jungdesigner. Hier also endlich mehr über die geheimen Shaping-Tricks der Stars und was sie auf dem roten Teppich drunter tragen!

Die entlarvenden Illustrationen wurden von Stylight extra für klatsch-tratsch.de smartphonefreundlich aufbereitet. Einen lieben dafür Dank an die Kollegen.