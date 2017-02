Zara Larsson: Kollektion mit "H&M" und neues Album

Samstag, 25. Februar 2017, 14:49 Uhr

Zara Larsson bringt in Kooperation mit ‚H&M‘ eine Kollektion heraus. Diese soll am 18. Mai online gehen und in ausgewählten Geschäften erhältlich sein.

Über die Kollaboration sagte die Sängerin (‚Never Forget You‘) in einem Statement: „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit ‚H&M‘. Schon immer war ich ein Fan der Marke. ‚H&M‘ macht Spaß und ist für alle Mädchen da draußen zugänglich – das war mir sehr wichtig. Es war toll, mit dem ‚H&M‘-Team zusammenzuarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir gemeinsam kreiert haben.“ Ihre Fans auf Instagram sind natürlich begeistert und freuen sich bereits auf die Kollektion. Gleichzeitig promotet die Modemarke das neue Album der Popkünstlerin.

‚So Good‘ heißt das Werk und wird am 17. März veröffentlicht. Die Songs sollen sogar schon vor der offiziellen Veröffentlichung in den ‚H&M‘-Stores laufen. Auf der ‚H&M‘-Website kann man sich das Album bereits jetzt vorbestellen. Trotz ihres Erfolges ist Larsson noch nicht zufrieden. Dem ‚Nylon‘-Magazin gestand sie im Januar: „Wenn Leute mich fragen ‚Was würdest du tun, wenn ich dir vor fünf Jahren gesagt hätte, dass du einmal hier bist?‘, dann wäre meine Antwort ‚Ehrlich gesagt dachte ich, dass ich viel berühmter wäre. Ich dachte, dass ich heute Arenen ausverkaufen würde.'“