Massimo Sinato: Curvy-Model Angelina Kirsch "wird abnehmen"

Sonntag, 26. Februar 2017, 10:48 Uhr

Massimo Sinatos Tanzpartnerin hat keine Lust, Gewicht zu verlieren. ‚Let’s Dance‘ hat begonnen und die Kandidaten haben es in sich. Plus Size-Model Angelina Kirsch hat vor allem ein Ziel: Sie will durch die Tanzshow auf keinen Fall abnehmen.

Angelina Kirsch tanzt bei „Let’s Dance“ mit Massimo Sinato. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Normalerweise ist das Purzeln der Pfunde immer ein netter Nebeneffekt für die Kandidaten, denn bei den vielen Wochen harten Trainings verlieren die Promis das Gewicht fast von allein. Angelina will aber genau das vermeiden. Immerhin verdient die hübsche Blondine mit ihren Kurven ihr Geld. Im Interview mit ‚Vip.de‘ lacht die 28-Jährige nach der ersten Kennenlern-Show: „Wir gehen abends immer schön essen, oder Massimo?“ Der Profitänzer macht ihr aber keine großen Hoffnungen. „Ob sie will oder nicht, sie wird abnehmen und ein paar Kilos verlieren. So viel kann sie gar nicht essen“, verrät er.

Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Doch Deutschlands erfolgreichstes Übergrößen-Model zeigt sich dennoch zuversichtlich. Ihre Antwort: „Ach, die paar Kilos sind danach ja auch schnell wieder drauf.“ Ob sie die Zuschauer mit ihren Moves begeistern kann, wird sich noch zeigen. Nach der ersten Folge der zehnten Staffel von ‚Let´s Dance‘ vermutet man einen anderen Publikumsliebling.

Da die 13 Promis noch nicht wussten, mit welchem Tänzer sie in den Kampf ziehen, mussten sie sich erstmal auf der Tanzfläche begeistern. Faisal Kawusi konnte das Publikum besonders begeistern. Jurorin Motsi Mabuse lobte ihn: „Faisal, du bist wirklich eine rhythmische Bombe!“ Auch auf Twitter bekam er für seine lustige Art Komplimente. Ein Nutzer fand, dass „Let’s Dance“ wegen Leuten wie Faisal Spaß mache. Ein weiterer Nutzer schrieb: „Was für ein geiler Typ“.