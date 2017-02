Sonntag, 26. Februar 2017, 21:20 Uhr

„And the Oscar goes to…“: In der Nacht zum Montag werden in Los Angeles die begehrten Oscars vergeben. Die Filmwelt blickt einmal mehr nach Hollywood. Im Dolby Theatre in Los Angeles werden zum 89. Mal die Oscars verliehen.

Foto: Robert Gladden/ A.M.P.A.S.

Der deutsche Beitrag „Toni Erdmann“ ist für den „Auslands-Oscar“ nominiert. Wir sind gespannt ob es klappt mit einem Award! Die schönsten Momente vom roten Teppich und alles Wissenswerte rund um die Verleihung der Acadmey Awards gibt es hier ab 0.00 Uhr im Live Blog!