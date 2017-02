So sexy haben wir Ariel Winter noch nie gesehen

Sonntag, 26. Februar 2017, 10:06 Uhr

Jungdarstellerin Ariel Winter, die jahrelang unter zu großen Mega-Brüsten litt, präsentiert sich bald in einem Shooting mit dem Magazin „Imagista“. Nun gab es einen ersten Appetizer.

Die 19-jährige Schauspielerin und Sängerin, vor allem bekannt aus der Serie „Modern Family“ hatte sich bereits mit 17 ihre bis dato als üppig bekannten Brüste von Von Körbchengröße F auf D verkleinern lassen. Nun teilte sie für ihre 2,3 Millionen Instagram-Follower ein animiertes Bildchen von den Fotoaufnahmen in einem schwarzen Bustier mit einem tiefen V-Schnitt. Und man muß da schon zweimal hinschauen, um den Jungstar überhaupt zu erkennen…

Ein Beitrag geteilt von ARIEL WINTER (@arielwinter) am 25. Feb 2017 um 14:35 Uhr

Winter wurde von Maskenbildner Allan Avendano u.a. mit megacoolen Smokey Eyes in Szene gesetzt. Der Stylist verschönt u.a. die Gesichter von Chrissy Teigen und Jenna Dewan Tatum. Promi-Friseur Ryan Richman griff ebenso zu radikalen Maßnahmen und hat der nur 1,556m kleinen Schauspielerin für das Shooting die Haarverlängerungen wieder entfernt. Das Ergebnis ist echt brillant, obwohl das Mädel, die den 29-jährigen Serienkollegen Levi Meaden datet, kaum wieder zu erkennen ist…

Am Donnerstag wurde Ariel in dem neuen Look in Hollywood gesichtet, den sie beim Besuch eines Restaurant in kurzem Kleidchen stolz präsentierte.