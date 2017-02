Thomas Anders meldet sich zurück: Neues Video, neues Album

Sonntag, 26. Februar 2017, 15:36 Uhr

Thomas Anders gehört zu den wenigen deutschen Stars, die nationale und internationale Musikgeschichte geschrieben haben – ob als eine Hälfte von Dieter Bohlens Modern Talking oder als Solokünstler. Dabei hat er mehr als 125 Mio. Tonträger verkauft sowie über 420 Gold-/Platin-Schallplatten entgegengenommen.

Foto: Ben Wolf

Am 07. April veröffentlicht der heute 53-jährige Sänger sein neues Album “Pures Leben”, entstanden an der Seite des Erfolgsproduzenten Christian Geller. Allem voran die am Freitag erscheinende Single “Der beste Tag meines Lebens”, zu der auch ein Video veöffentlicht wurde. “Du hast jeden Tag die Chance, das Beste aus deinem Leben zu machen. […] ‘Der beste Tag meines Lebens’ drückt mein Lebensgefühl aus, weil ich ein absolut positiv denkender Mensch bin. Ich liebe das Leben!”, so Thomas Anders über den modern produzierten Pop-Leckerbissen, der sich hören lassen kann.

Nachdem Anders und Geller eine Linie gefunden hatten – modern produzierte, eingängige, im besten Sinne: kommerzielle Popsongs –, erarbeiteten sie mit einigen der erfolgreichsten deutschen Songschreiber die Texte, unter ihnen Beatrice Reszat (u.a. Udo Lindenberg), Tobias Reitz (u.a. Helene Fischer), Joachim Horn-Bernges (u.a. Howard Carpendale) und Ali Zuckowski (u.a. Conchita Wurst).

Gut zwei Jahre ließ sich Thomas Anders für den gesamten Prozess jedenfalls Zeit, was zum einen natürlich daran liegt, dass er keinerlei Druck hat, sich und der Welt noch irgendetwas beweisen zu müssen.

Foto: Ben Wolf

Denn. Der Mann hat mehr als 125 Millionen Tonträger verkauft, über 420 Gold-und Platin-Schallplatten in der Vitrine und war neben der Musik auch als TV-Moderator vielfach erfolgreich. Dazu spielt er alljährlich (was wenig bekannt ist) Konzerte vor rund 250.000 Zuschauern – und zwar weltweit: 10.000 in Los Angeles, 4.000 in Santiago de Chile, 8.000 in Hanoi – ein Blick in den Tourkalender der letzten Zeit genügt.