Auli'i Cravalho (16): Ist sie der heimliche Star der Oscars?

Montag, 27. Februar 2017, 21:35 Uhr

US-Schauspiel-Shootingstar und Sängerin Auli’i Cravalho (16) steht sicher eine große Zukunft bevor – das bewies der Teenager bei den Oscars am Sonntagabend in Los Angeles.

Foto: Aaron Poole A.M.P.A.S.

Das junge Mädchen lieh dem Disney-Charakter Moana im gleichnamigen Animationsfilm (deutscher Titel: Vaiana) ihre Stimme, bei dem auch Dwayne Johnson (44) als Halbgott Maui glänzen durfte. Die 16-Jährige beeindruckte bei ihrer Performance des Songs ‚How Far I’ll Go’ aus dem Film dann auch mit einer Professionalität und positiven Ausstrahlung, die in so jungen Jahren ihresgleichen sucht. Das Supertalent bekam während ihres Auftritts Gesellschaft von einigen Backup-Tänzern, die mit hellblauen Fahnen herumwedelten. So weit, so gut.

An einem Punkt ihrer Performance wurde der Teenager jedoch von einer Flagge eines Tänzers an ihrem Kopf getroffen. Das muss wehgetan haben (im Video bei 3:20)! Aber was macht die junge Dame? Richtig. Sie verzieht nicht eine Sekunde das Gesicht, macht weiter als wäre nichts gewesen und trifft auch bis zum Schluss jeden Ton. Grandios und bewundernswert!

Wenn da mal nicht ein künftiger großer Hollywoodstar heranwächst! (CS)