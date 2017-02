Die schönsten Looks der Oscars 2017

Montag, 27. Februar 2017, 14:30 Uhr

Am Sonntagabend war es endlich soweit; die Oscars wurden bekanntlich in Los Angeles verliehen und die Stars und Sternchen der Filmwelt zeigten sich auf dem wohl glamourösesten roten Teppich des Jahres. Die Damen des Abends präsentierten sich in goldenen Fransenroben bis hin zu pompösen, schwarzen Kreationen. Wir haben die schönsten Outfits der Academy Awards in unser Top 8 zusammengefasst.

Emma Stone in Givenchy

Die Gewinnerin des Abends war zweifelsfrei Schauspielerin Emma Stone. Nicht nur, dass die 28-Jährige fashiontechnisch überzeugen konnte, sie nahm auch den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Performance in „La La Land“ mit nach Hause.

Auf dem roten Teppich erschien sie in einer luxuriösen Kreation aus dem Hause Givenchy. Das bodenlange Kleid bestach mit aufwendigen Verzierungen in Gold und Fransen am Rock, die dem Outfit eine schicke Retro-Note verliehen. Der Look harmonierte perfekt mit ihrem roten Haar, welches sie zu edlen Hollywoodwellen stylte.

Jessica Biel in KaufmanFranco

Auch Schauspielerin Jessica Biel entschied sich für einen Look ganz in Gold. Ihr Kleid von KaufmanFranco überzeugte mit einem engen Schnitt, langen Ärmeln und edler Schleppe. Verziert war die Traumrobe mit tausenden, goldenen Pailletten und Kristallen.

Hingucker war ein Kragen in Silber mit Verzierungen, die an Federn erinnerten.

Nicole Kidman in Armani Privé

Während der Werbetour zu ihrem neuesten Film „Lion“ sorgte Hollywoodstar Nicole Kidman mit ihren Outfits bereits für modische Highlights. Auch bei den Oscars zeigte sich die 49-Jährige elegant in einer Robe von Armani. Sie schloss sich dem Trend der Gold- und Pastelltöne an und punktete mit einer roséfarbenen Kreation, bestickt mit goldenen Pailletten, die ein florales Muster darstellten. Dazu betonte sie ihre Lippen mit einem angesagten Rotton und wählte silberne Juwelen.

Isabelle Huppert in Armani

Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert setzte hingegen auf einen Look ganz in Weiß. Ihr Kleid, ebenfalls aus dem Hause Armani, überzeugte hochgeschlossen und mit einem nach unten auslaufenden Rock aus Chiffon. Auch hier wurde mit Strasssteinen gearbreitet und die 63-Jährige funkelte von Kopf bis Fuß.

Olivia Culpo in Marchesa

Emma Stone war nicht die Einzige, die an diesem Abend auf schicke 20er Jahre Fransen setzte. Auch Schönheitskönigin Olivia Culpo wählte ein mit edlen Fransen verziertes Dress aus dem Hause Marchesa. Mindestens genau so aufwendig waren die raffinierten Stickereien aus Perlen und Kristallen. Ein schwarzes Band um die Taille sorgte für einen schicken Kontrast.

Alicia Vikander in Louis Vuitton

Extravagant und modern präsentierte sich Schauspielerin Alicia Vikander. Mit ihrem außergewöhnlichen Look von Louis Vuitton zog die 28-Jährige alle Blicke auf sich. Während der Vokuhila-Rock des Kleides mit mehreren Lagen überzeugte, wurde das Oberteil durch einen klassischen Corsagenschnitt mit angesetzten, kurzen Ärmeln zum Hingucker.

Brie Larson in Oscar de la Renta

Was wäre die Oscarverleihung ohne elegante Roben in Schwarz. Hollywoodstar Brie Larson schien dies auch so zu sehen und zeigte sich in einer traumhaften Kreation von Oscar de la Renta. Der kunstvolle Schnitt des Kleides sorgte für einen wahrhaft glamourösen Auftritt und setzte die 27-Jährige perfekt in Szene. Nicht nur das Corsagenoberteil mit gewagtem Dekolleté sorgte für Aufsehen, auch der pompöse Rock mit Schleppe und Rüschen ließ Brie auf der Bühne glänzen.

Kirsten Dunst in Christian Dior

Eine weitere Dame in Schwarz war „Marie Antoinette“-Darstellerin Kirsten Dunst. Auch bei den Oscars zeigte sich die 34-Jährige königlich in einem Kleid von Christian Dior. Das schwarze Dress überzeugte ebenfalls im Vokuhila-Look und punktete mit einem ausgestellten Rock und prunkvoller Schleppe.

Doch nicht nur das Kleid wurde zum extravaganten Hingucker, auch Kristens Schuhe, verziert mit einer schwarzen Blume zogen alle Blicke auf sich und verliehen dem Outfit das gewisse „Etwas“. (HA)