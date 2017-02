Oscars: Offizielles Statement zur Verwechslungspanne

Montag, 27. Februar 2017, 14:50 Uhr

Die Firma, die die Ergebnisse für die Oscars zusammenstellt, entschuldigt sich zutiefst für den peinlichen Verwechslungsfehler während der Preisverleihung.

Foto: Aaron Poole/ A.M.P.A.S.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ‚PricewaterhouseCoopers‘, kurz ‚PwC‘, errechnete die Ergebnisse des Wahlprozesses und war dafür verantwortlich, dass die Umschläge mit den Ergebnissen den Präsentatoren überreicht wurden. Warren Beatty und Faye Dunaway wurde jedoch unglücklicherweise der Falsche in die Hand gedrückt. Die beiden hatten nämlich die Karte für die Kategorie ‚Beste Hauptdarstellerin‘ bekommen. So kündigten die Präsentatoren fälschlicherweise das Musical ‚LaLaLand‘ anstatt des eigentlichen Gewinners ‚Moonlight‘ an.

In einem Statement äußerte die Firma sich nun folgendermaßen: „Wir bitten ‚Moonlight‘, ‚La La Land‘, Warren Beatty, Faye Dunaway und die Oscar-Zuschauer für den Fehler, der bei der Ankündigung der Auszeichnung für den besten Film unterlaufen ist, um Entschuldigung. Den Präsentatoren wurde fälschlicherweise der Umschlag für die falsche Kategorie gegeben und als der Fehler entdeckt wurde, wurde er sofort korrigiert. Momentan untersuchen wir, wie das passieren konnte. Wir bedauern zutiefst, dass das geschehen ist. Wir freuen uns über die Anmut, mit der die Nominierten, die Akademie und Jimmy Kimmel die Situation gehandhabt haben.“

Foto: Aaron Poole / A.M.P.A.S.

Zuvor hatte die Firma erklärt, wie das Ganze betrüblicherweise abläuft. Brian Cullinan von ‚PwC‘ verriet: „Wenn man es angesichts der Sicherheit betrachtet, machen wir alles doppelt. Deswegen gibt es zwei von uns. Wir haben zwei Aktenkoffer, die identisch sein und wir haben zwei Sets an Umschlägen mit den Gewinnern. Martha L. Ruiz trägt einen der Koffer, ich den anderen.“ Unter polizeilicher Begleitung würden die beiden auf verschiedenen Routen zu den Räumen geleitet werden. Der Geschäftsmann meinte: „Wir wollen sichergehen, dass, egal, was passiert, einer von uns ans Ziel gelangt.“