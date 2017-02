Camila Cabello wünscht sich Brustvergrößerung zum 20.

Dienstag, 28. Februar 2017, 21:49 Uhr

Camila Cabello wünscht sich zu ihrem 20. Geburtstag größere Brüste. Die ehemalige Fifth Harmony-Sängerin kann sich anscheinend kein schöneres Geschenk vorstellen, als endlich mehr Oberweite zu haben.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Für ihren Geburtstag am Freitag (3. März) hat sie daher einen ganz besonderen Wunsch. Auf Twitter erklärte sie: „Für meinen 20. Geburtstag will ich einfach, dass meine Brüste ein KLEINES bisschen größer sind. Wirklich nur ein kleines bisschen.“ Was ihre Eltern wohl dazu sagen? Schließlich ist die hübsche Brünette immer noch ein wenig jung, um sich schon jetzt unters Messer zu legen. Auch ihre Fans sind von der Aussicht, dass die Künstlerin bald den Weg zum Beauty-Doktor antreten könnte, nicht sehr begeistert. Dass sie sich vielleicht wirklich vorstellen könnte, an ihrem Körper herumschnippeln zu lassen, kommt bei den Followern nicht gut an.

So kommentierte ein User: „Bitte lass dir deine Brüste nicht machen. Du bist perfekt, wie du bist, Camz!“ Andere reagierten dagegen eher genervt. „Mir kommt es so vor, als würdest du jedes Jahr danach fragen“, hieß es so. Um die Musikerin aufzumuntern, ließen sich ihre Fans auch Kommentare wie „Wenigstens hast du einen großen Hintern“ einfallen. Mit ihrem Körper glücklich sein muss das Ex-Girlgroup-Mitglied natürlich selbst…