Ed Sheeran performt mit einer Banane

Dienstag, 28. Februar 2017, 15:19 Uhr

Die Songs von Popstar Ed Sheeran (26) hören sich auf jeglichem Instrument grandios an – auch wenn sie auf einem bananenförmigen Etwas dargeboten werden.

Foto: Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Der beste Beweis ist ein Auftritt des 26-Jährigen am Montag (27. Februar) in der ‚Tonight Show’ von US-Moderator Jimmy Fallon (42). Da brachte der Brite mit den über 60 Tattoos seinen Hit-Track ‚Shape of You’ dar und zwar auf einer Banane – na ja nicht ganz. Er begleitete nämlich seinen Gesang mit einem bananenförmigen Shaker. Als große Band, die ihn mit anderen schicken, teilweise bunten Schulinstrumenten dabei unterstützte, stellten sich Jimmy Fallon und The Roots zur Verfügung.

Andere Stars, die ebenfalls schon ihre musikalischen Künste so unter Beweis stellen durften sind Sia (41), Adele (28) und Madonna (58). In einem Interview mit der britischen ‚GQ’ verriet der Sänger übrigens erst vor Kurzem, dass seine Familie glaube, er habe ADHS. Eine wirkliche Diagnose gebe es zwar nicht aber „jeder“ wäre davon überzeugt. Sein Papa John soll dabei der Auslöser für seine Hyperaktivität sein. Er verriet: „Das kommt von meinem Vater, der dachte ich sei faul und ich wollte das Gegenteil beweisen.“ Und ob der Popstar das bewiesen hat! (CS)